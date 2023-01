18 morți după ce un autobuz s-a ciocnit cu un camion: ”Toți pasagerii au ars de vii” FOTO

18 persoane şi-au pierdut viaţa într-o coliziune între două vehicule în nordul Nigeriei, a anunțat un oficial local pentru siguranţa traficului, relatează AFP.

Un autobuz care transporta 17 pasageri a luat foc după ce a intrat în coliziune cu un camion, miercuri seară, în apropiere de satul Nabardo, în districtul Toro din statul Bauchi, a declarat Yusuf Abdullahi, şeful siguranţei rutiere.

”Cei 17 pasageri şi şoferul au fost arşi de vii în urma coliziunii frontale”, a adăugat sursa citată, precizând că accidentul a fost cauzat de viteza excesivă. Cei trei ocupanţi ai camionului sunt nevătămaţi.

Divastating accident claimed scores along Jos Road in the town Nabordo in Toron LGA, Bauchi state in the early hourz of today Jan. 5, 2023. pic.twitter.com/C7nw9WYaVM