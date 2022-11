Accident între un tanc rusesc și un taxi, pe o stradă din Ucraina: ”Întrebarea este de ce este tancul acolo” VIDEO

Un accident rutier mai puțin obișnuit a avut loc în Ucraina.

Potrivit unei înregistrări video postată pe Twitter de wartranslated, un site specializat în informații de pe front, un taxi s-a ciocnit cu un tanc rusesc. Accidentul ar fi avut loc pe o stradă din din regiunea Donețk. În urma impactului, partea frontală a autoturismului a fost complet distrusă.

”Ce naiba? Tipii n-au văzut un tanc? La dracu' cretinii n-au văzut tancul! Cum se poate așa ceva? Taxiuri nenorocite, nicio surpriză”, spune bărbatul care a filmat înregistrarea.

In occupied Donetsk, a taxi had a collision with a tank. pic.twitter.com/D1VFd3fNhJ