Accident cu 7 răniți în Timiș. Doi copii au ajuns la spital VIDEO

Două maşini în care se aflau, în total, 7 persoane, printre care doi copii, au fost implicate într-un accident rutier produs, vineri seară, 12 septembrie, în localitatea Remetea Mare de lângă Timişoara. În urma impactului, cei doi copii şi unul dintre adulţi au fost răniţi şi duşi la spital.

”Pompierii din cadrul Detaşamentului 1 Timişoara au intervenit pentru asigurarea măsurilor PSI şi prim ajutor în urma unui accident rutier produs în Remetea Mare. La locul evenimentului au fost alocate două ambulanţe SAJ.

În accidentul rutier au fost implicate două autoturisme în care se aflau cinci adulţi şi doi minori. În urma evenimentului rutier au rezultat trei victime, un adult şi cei doi minori (însoţiţi de un adult), fiind transportaţi la spital, în stare conştientă şi cooperantă”, au transmis reprezentanţii ISU Timiş.

Accidentul a avut loc pe sensul de circulaţie către Timişoara.

”Un bărbat de 42 de ani a condus un autoturism pe strada Mărului, din localitatea Remetea Mare, iar la un moment dat a intrat în coliziune cu un alt autoturism condus de o tânără de 27 de ani, care ar fi circulat regulamentar pe DN 6, din direcţia Lugoj spre Timişoara. În urma impactului au rezultat 3 victime, respectiv conducătoarea auto de 27 de ani şi pasagerul acesteia, un băiat de 17 ani, precum şi un minor de 4 ani, pasager în autoturismul condus de bărbatul de 42 de ani”, a precizat IPJ Timiş.

Poliţiştii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Şoferii au fost verificaţi cu aparatul etilotest, care a arătat că niciunul nu consumase alcool.

