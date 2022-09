Un tânăr care s-a urcat băut la volan a făcut prăpăd pe o stradă din Timișoara

Un tanar din Timișoara, care s-a urcat băut la volan, a distrus o mașină și un stâlp de iluminat public, în noaptea de sâmbătă spre duminica, după ce a pierdut controlul mașinii sale.

Accidentul a avut loc pe o strada din cartierul Fratelia. Barbatul aflat la volan, în varstă de 20 de ani, a pierdut controlul direcției de mers, mașina a derapat și a intrat direct într-un stâlp de iluminat. Ulterior, autoturismul a fost proiectat într-o altă mașina care era parcată, iar în cele din urmă s-a răsturnat.

Oamenii care locuiesc în zona au sunat la 112. Șoferul a fost pus sa sufle în aparatul etilotest, care a arătat că băuse, potrivit opiniatimisoarei.ro.

„Un tanar, in varsta de 20 de ani, a condus un autoturism pe strada Victor Hugo din Timisoara, iar la un moment dat, a pierdut controlul directiei de mers si a intrat în coliziune cu un stalp de iluminat public. In urma impactului, a ricosat intr-un autoturism parcat. Conducatorul auto a fost ranit si transportat la spital. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o valoare de 0,56 mg/l alcool pur in aerul expirat. Politistii au intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa si conducerea unui autovehicul sub influenta alcoolului”, potrivit IPJ Timiș.

