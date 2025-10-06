Coliziune între o ambulanță și o mașină, fatală pentru pacienta din salvare. 4 adulți și o fetiță au fost răniți VIDEO

O ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi un autoturism au fost implicate, luni seară, 6 octombrie, într-un accident rutier produs pe DN 1 (E 60), în judeţul Cluj, între oraşul Huedin şi localitatea Şaula. Pompierii au descarcerat din autosanitară un bărbat, acesta fiind conştient.

O femeie de 73 de ani, pacienta din ambulanţă, era în stop cardio-respirator şi i s-au făcut manevre de resuscitare, însă acestea nu au avut rezultat, ea fiind declarată decedată. Alte cinci persoane - patru adulţi şi o fetiţă de 9 ani - au fost transportate la spital. Traficul este blocat pe ambele sensuri.

”În urma accidentului au fost transportaţi la spital doi bărbaţi şi două femei cu vârste cuprinse între 40 şi 51 de ani, alături de o minoră de aproximativ 9 ani”, a informat ISU Cluj.

La misiune au intervenit o autospecială cu modul de descarcerare, trei ambulanţe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă şi două echipaje SAJ.

”Din primele verificări a rezultat că un bărbat de 40 de ani, din comuna Poieni, care conducea un autoturism în care se aflau 4 persoane, 3 adulţi şi un minor, pe direcţia oraşului Huedin, ar fi pătruns pe sensul opus de mers într-o curbă la dreapta, în condiţii ce urmează a fi stabilite, intrând în coliziune cu o ambulanţă aflată în regim prioritar”, a transmis IPJ Cluj.

În ambulanţă se aflau doi membri ai echipajului şi un pacient. ”Toate persoanele implicate au necesitat îngrijiri medicale, însă, din păcate, pacienta transportată, o femeie de 73 de ani, a fost declarată decedată la faţa locului”, a precizat sursa citată.

Şoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor exacte în care s-a produs accidentul.

