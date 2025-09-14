Ambulanță răsturnată lângă Palatul Cotroceni, după impactul cu un autoturism. Doi răniți au ajuns la spital

Autor: Adrian Zia
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 12:00
Ambulanță răsturnată lângă Palatul Cotroceni, după impactul cu un autoturism. Doi răniți au ajuns la spital
Ambulanță răsturnată lângă Palatului Cotroceni FOTO Facebook/nfo Trafic București și Ilfov

Un grav accident s-a produs duminică, 14 septembrie, pe Șoseaua Cotroceni, în apropierea Palatului Cotroceni.

O ambulanţă care transporta un pacient a fost implicată într-un accident la Piaţa Leu, din Capitală. Asistentul medical şi o femeie care conducea celălalt vehicul implicat, au fost răniţi.

”La data de 14.09.2025, în jurul orei 11.00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier la Piaţa Leu. Din primele informaţii, un autovehicul condus de către o femeie a intrat în coliziune cu o ambulanţă din cadrul SABIF, care transporta un pacient. În urma accidentului rutier a rezultat rănirea asistentului medical, dar şi a conducătoarei din celălalt autovehicul, care au fost transportaţi la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale suplimentare”, anunţă Brigada de Poliţie Rutieră a Capitalei.

Ambii şoferi au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind “zero”.

La acest moment este restricţionat total traficul rutier pe Şos. Cotroceni, de la Piaţa Leu către Splaiul Independenţei.

”În continuare, poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulaţie”, precizează sursa citată.

