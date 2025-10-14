Momentul în care o mamă și bebelușul ei au fost loviți de o mașină pe trecerea de pietoni, în Apărătorii Patriei. Femeia nu a supraviețuit VIDEO

Imagini chiar din momentul impactului de la accidentul din cartierul Apărătorii Patriei au apărut pe internet. Camera de bord a tânărului șofer a surprins tragedia.

Așa cum se poate observa din imagini, șoferul nu oprește la trecerea de pietoni pe care se deplasează o femeie cu un copil aflat într-un cărucior.

VIDEO: Facebook / Bogdan Dinu

Accidentul din Apărătorii Patriei, sectorul 4, București. Ce s-a întâmplat

În urma impactului violent, femeia de 35 de ani a murit, iar bebelușul a ajuns la spital. Mama apucase să împingă acel cărucior în lateral, pentru a-l salva pe cel mic. Șoferul autoturismului era un tânăr de doar 20 de ani.

Poliția a transmis un comunicat în urma evenimentului nefericit din 13 octombrie.

„În urma cercetărilor desfășurate la fața locului până la acest moment, s-a stabilit că, pe lângă autovehiculul care a acroșat inițial cei doi pietoni, în evenimentul rutier au fost implicate alte două autovehicule aflate în trafic, în coloana aflată în așteptare, pe sensul opus de circulație.

Din verificările efectuate a rezultat că, în urma impactului inițial, victima, o femeie în vârstă de 35 de ani, a fost proiectată pe sensul opus, unde ar fi avut impact cu alte două autovehicule. Conducătorul auto care a surprins și accidentat inițial pietonii a fost testat preliminar cu aparatul DrugTest, rezultatul fiind negativ.

Toți cei trei șoferi au fost conduși la Institutul Național de Medicină Legală pentru recoltarea de probe biologice, conform prevederilor legale. Cercetările sunt în curs de desfășurare pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului, urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun”, a transmis Poliția Română.

