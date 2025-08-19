Accident oribil, în plină zi, pe Autostrada A1: Doi pietoni au fost loviți de mașini. Traficul a fost blocat

Autor: Dan Stan
Marti, 19 August 2025, ora 11:25
1335 citiri
Accident oribil, în plină zi, pe Autostrada A1: Doi pietoni au fost loviți de mașini. Traficul a fost blocat
Accident pe A1, 19 august / FOTO: Bogdan Ionuț, grup privat Facebook Info Trafic București si Ilfov-Radare - R.A.R

Încă un accident oribil pe drumurile României. Marți, 19 august, doi pietoni aflați pe Autostrada A1 (București - Pitești) au fost loviți de cel puțin un autoturism de pe drumul public.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că „pe autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 41, pe sensul de mers spre Pitești, în apropierea localității Vânătorii Mici, din județul Giurgiu, un ansamblu de vehicule a acroșat doi pietoni care se aflau pe partea carosabilă.”

Potrivit primelor informații, persoanele au suferit răni grave și au primit îngrijiri medicale la fața locului. Ulterior, potrivit informațiilor distribuite în social media, unul dintre pietoni ar fi murit.

FOTO Marius Mitrică / Facebook Info Trafic Bucuresti si Ilfov

Traficul rutier este oprit pe banda de urgență și prima bandă. Se circulă cu viteză redusă pe banda nr. 2, mai anunță Infotrafic.

În curs de actualizare...

Accident șocant în plină zi, pe autostrada care duce spre Thassos. 3 oameni au murit imediat, carbonizați VIDEO
Accident șocant în plină zi, pe autostrada care duce spre Thassos. 3 oameni au murit imediat, carbonizați VIDEO
Un accident oribil a avut loc luni, 18 august, în nordul Greciei, pe Autostrada Egnatia, unul dintre drumurile utilizate de românii care merg în Thassos. Trei oameni au murit carbonizați, iar...
Țara lovită puternic de holeră. Din iulie 2024 au fost raportate 100.000 de cazuri, iar 40 de persoane mor în fiecare săptămână
Țara lovită puternic de holeră. Din iulie 2024 au fost raportate 100.000 de cazuri, iar 40 de persoane mor în fiecare săptămână
În mijlocul celui mai grav conflict umanitar din lume, Sudanul se confruntă și cu o epidemie devastatoare de holeră, care lovește puternic regiunea Darfur: în doar o săptămână, peste 40...
#accident rutier, #autostrada A1, #decese , #accidente rutiere
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"I-au distrus viata!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani dupa ce a plecat de la FCSB
Digi24.ro
"Trump a vrut sa se ridice si sa plece". Solicitarea lui Putin care a starnit revolta presedintelui american
DigiSport.ro
Divortul anului in Romania, un nou episod: despartiti, dar impreuna

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ilie Bolojan anunță modificarea ordonanței pentru suspendarea investițiilor din PNRR și acordarea de despăgubiri pentru refacerea caselor după inundații VIDEO
  2. Partidele oligarhului rus fugar Ilan Șor, excluse de la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Anunțul Curții Supreme de Justiție
  3. Înalta Curte de Casație și Justiție și CSM plătesc împreună 222.000 de euro pe lună, chirii pentru 3 sedii
  4. Doi nou-născuți au decedat în spital după ce detergentul de vase cu care erau spălate biberoanele a fost contaminat cu o bacterie
  5. Conspirația momentului în România. Explicația guvernului: „Să lăsăm, deci, poveștile cu mistere și conspirații pentru cărți și filme!”
  6. Premierul Ilie Bolojan, întâlnire cu procurorul general al României. Negocieri pentru pensiile magistraților, condițiile de muncă și gestionarea volumului mare de dosare
  7. Analiză: Zona gri, România și trilaterala SUA-Ucraina-Rusia
  8. Accident oribil, în plină zi, pe Autostrada A1: Doi pietoni au fost loviți de mașini. Traficul a fost blocat
  9. Patru concluzii-cheie după summitul de la Casa Albă pe tema Ucrainei
  10. Cum se poate implica România în încheierea războiului și menținerea păcii în Ucraina. Specialiștii cred că trimiterea de trupe nu ar trebui să fie luată în considerare