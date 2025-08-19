Accident oribil, în plină zi, pe Autostrada A1: Doi pietoni au fost loviți de mașini. Traficul a fost blocat

Încă un accident oribil pe drumurile României. Marți, 19 august, doi pietoni aflați pe Autostrada A1 (București - Pitești) au fost loviți de cel puțin un autoturism de pe drumul public.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că „pe autostrada A1 București-Pitești, la kilometrul 41, pe sensul de mers spre Pitești, în apropierea localității Vânătorii Mici, din județul Giurgiu, un ansamblu de vehicule a acroșat doi pietoni care se aflau pe partea carosabilă.”

Potrivit primelor informații, persoanele au suferit răni grave și au primit îngrijiri medicale la fața locului. Ulterior, potrivit informațiilor distribuite în social media, unul dintre pietoni ar fi murit.

FOTO Marius Mitrică / Facebook Info Trafic Bucuresti si Ilfov

Traficul rutier este oprit pe banda de urgență și prima bandă. Se circulă cu viteză redusă pe banda nr. 2, mai anunță Infotrafic.

În curs de actualizare...

Ads