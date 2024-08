Accident grav cu un autocar plin cu turiști, pe o autostradă din Italia. Un om a murit și zeci au fost răniți FOTO

Un om a murit și 25 au fost răniți după ce autocarul în care se aflau a intrat într-un parapet, pe o autostradă din Italia.

Accidentul a avut loc duminică, pe A1, la Badia al Pino, Arezzo.

Toți răniții au fost duși la spitalele din Arezzo, Siena și Valdarno.

Potrivit autorităților, în autocar se aflau turiști din China.

❌ #Arezzo, incidente stradale sulla #A1, al km. 360 in direzione Firenze all’altezza di Badia al Pino: coinvolto un pullman con 25 turisti. Un deceduto, 15 feriti. Intervento #vigilidelfuoco in corso per estricazione feriti. Sul posto elicotteri Arezzo e Bologna [#4agosto 18.00] pic.twitter.com/fks6IJ8KXn