Operațiune de salvare contracronometru. Un TIR condus de o femeie a rămas suspendat în aer, după ce a căzut de pe un pod FOTO

O femeie a trecut prin momente de groază după ce a fost implicată într-un accident rutier pe podul Clark Memorial din Louisville, SUA, potrivit CBS.

Accidentul a avut loc vineri, fiind implicate două vehicule, o camionetă și un semitrailer comercial.

În urma carambolului, femeia, care conducea un TIR, a intrat cu autovehiculul printr-un parapet de protecție de pe marginea podului.

Pentru a pregăti operațiunea de salvare, autoritățile au închis ambele benzi de circulație ale podului. Pompierii au folosit o scară aeriană și au montat un sistem de scripete și o sfoară de siguranță pentru șoferiță, potrivit PROTV.

A dramatic rescue from @loukyfire of a truck driver from the cab of this dangling semi on the Clark Memorial Bridge in Louisville. View from WLKY NEWSCHOPPER. @WLKY pic.twitter.com/ySxEXsHC4c