Coliziune între un tramvai și un autobuz în Pasajul Victoriei din Capitală. 5 persoane au ajuns la spital

Autor: Adrian Zia
Vineri, 17 Octombrie 2025, ora 19:11
Coliziune între un tramvai și un autobuz în Pasajul Victoriei din Capitală. 5 persoane au ajuns la spital
Coliziune între un tramvai și un autobuz în Pasajul Victoriei din Capitală FOTO Facebook/INFO TRAFIC ROMANIA

Un tramvai şi un autobuz s-au ciocnit vineri seară, 17 octombrie, în Bucureşti, și mai multe persoane au primit îngrijiri medicale. Circulaţia tramvaielor de pe linia 1 şi a autobuzelor de pe linia 182 este temporar deviată.

Societatea de Transport Bucureşti a transmis că în incident au fost implicate un tramvai de pe linia 1 şi un autobuz al liniei 182, evenimentul având loc pe sensul de mers către Bd. Banu Manta.

”Potrivit informaţiilor preliminare, tramvaiul care se deplasa prin pasaj către Str. Dr. Felix a intrat în coliziune cu autobuzul aflat în faţa sa. În urma impactului, mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la faţa locului, iar patru dintre acestea au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare”, a transmis STB.

Circulaţia tramvaielor de pe linia 1 şi a autobuzelor de pe linia 182 este temporar deviată. În prezent, traficul rutier este restricţionat în Pasajul Victoriei, pe sensul către Str. Dr. Felix.

”STB tratează cu maximă seriozitate acest incident şi a demarat de urgenţă o anchetă internă. În paralel, Poliţia Brigăzii Rutiere efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier”, a mai transmis compania.

Între timp, poliţiştii au precizat că cinci persoane au fost transportate la spital.

Ambii conducători de vehicule au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind zero.

Au fost aplicate restricţii de circulaţie în Pasajul Victoriei, sensul către str. Doctor Felix.

”În continuare, poliţiştii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier”, a mai transmis sursa citată.

