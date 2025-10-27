Doi bunici au murit în timp ce se întorceau de la nunta nepoatei. Rudele erau încă la petrecere când au primit vestea

Doi pensionari au murit într-un tragic accident rutier, întâmplat duminică seară, după ce bărbatul de 79 de ani ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă și a intrat pe contrasens, lovind frontal un alt autoturism. Cei doi se întorceau de la nunta nepoatei lor, iar alte trei persoane, inclusiv o tânără de 27 de ani, au fost rănite și transportate la spital. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere și vătămare corporală din culpă, iar traficul a fost restricționat pe durata cercetărilor.

Tragedia s-a petrecut în jurul 20, pe o vreme ploiasă. Soțul, în vârstă de 79 de ani, și soția de 77 de ani veneau din orașul Făget, de la nunta nepoatei. La ieșirea din localitate, mașina lor s-a izbit frontal de o alta, care venea din sens opus. Rudele erau încă la petrecere când au aflat nenorocirea, iar fiul victimelor a plecat imediat spre locul accidentului.

”Am fost la nuntă, au fost toate lucrurile frumoase, am fost împreună, copii, nepoți. După ce a venit tortul, ei au decis să se retragă. Am ieșit după ei, i-am condus și am trimis unul dintre copii să vină până la sora mea, aici, la ieșire, 500 de metri, cu ei până la mașină, de la locația de la nuntă, ca să-i urce în mașină, ca sa fie siguri, că de fapt, noi am vrut să-i ducem noi careva. 'Nu, că ne ducem noi'. După ce au plecat, nu a durat 5 minute că s-a întâmplat nenorocirea”, a declarat fiul decedaților, pentru Stirile ProTV.ro.

Ads

Din nefericire, cei doi soți au murit pe loc.

”La locul evenimentului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, precum și două ambulanțe SAJ”, spune Zorița Mircov, purtător de cuvânt ISU Timiș.

În mașină mai erau doi pasageri, care au ajuns la spital, la fel ca și șoferița de 27 de ani din cealaltă mașină. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Ads