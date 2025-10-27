Doi bunici au murit în timp ce se întorceau de la nunta nepoatei. Rudele erau încă la petrecere când au primit vestea

Autor: Daniel Groza
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 08:53
404 citiri
Doi bunici au murit în timp ce se întorceau de la nunta nepoatei. Rudele erau încă la petrecere când au primit vestea
Bunicii se întorceau de la nunta nepoatei Foto: Facebook/Poliția Română

Doi pensionari au murit într-un tragic accident rutier, întâmplat duminică seară, după ce bărbatul de 79 de ani ar fi pierdut controlul volanului într-o curbă și a intrat pe contrasens, lovind frontal un alt autoturism. Cei doi se întorceau de la nunta nepoatei lor, iar alte trei persoane, inclusiv o tânără de 27 de ani, au fost rănite și transportate la spital. Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere și vătămare corporală din culpă, iar traficul a fost restricționat pe durata cercetărilor.

Tragedia s-a petrecut în jurul 20, pe o vreme ploiasă. Soțul, în vârstă de 79 de ani, și soția de 77 de ani veneau din orașul Făget, de la nunta nepoatei. La ieșirea din localitate, mașina lor s-a izbit frontal de o alta, care venea din sens opus. Rudele erau încă la petrecere când au aflat nenorocirea, iar fiul victimelor a plecat imediat spre locul accidentului.

”Am fost la nuntă, au fost toate lucrurile frumoase, am fost împreună, copii, nepoți. După ce a venit tortul, ei au decis să se retragă. Am ieșit după ei, i-am condus și am trimis unul dintre copii să vină până la sora mea, aici, la ieșire, 500 de metri, cu ei până la mașină, de la locația de la nuntă, ca să-i urce în mașină, ca sa fie siguri, că de fapt, noi am vrut să-i ducem noi careva. 'Nu, că ne ducem noi'. După ce au plecat, nu a durat 5 minute că s-a întâmplat nenorocirea”, a declarat fiul decedaților, pentru Stirile ProTV.ro.

Din nefericire, cei doi soți au murit pe loc.

”La locul evenimentului s-au deplasat de urgență o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, precum și două ambulanțe SAJ”, spune Zorița Mircov, purtător de cuvânt ISU Timiș.

În mașină mai erau doi pasageri, care au ajuns la spital, la fel ca și șoferița de 27 de ani din cealaltă mașină. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Cine sunt directorii de la stat care și-au crescut propriile salarii cu 50 la sută în plină austeritate. „Efectiv îi sfidează pe oameni”
Cine sunt directorii de la stat care și-au crescut propriile salarii cu 50 la sută în plină austeritate. „Efectiv îi sfidează pe oameni”
Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit că au crescut cu 40-50% indemnizaţiile unor directori de companii din zona de transporturi şi a nominalizat trei astfel de instituţii. Acestea sunt...
Preşedintele Nicuşor Dan îl decorează pe Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I
Preşedintele Nicuşor Dan îl decorează pe Patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I
Preşedintele Nicuşor Dan îl decorează, luni, pe Patriarhul Constantinopolului, a informat Administraţia Prezidenţială. Potrivit sursei citate, la ora 18:00 vor fi primiţi la Palatul...
#accident rutier, #bunici, #nunta, #nepoata, #morti , #accident
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a dus direct la George Simion la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului si ce a urmat e complet neasteptat
ObservatorNews.ro
Destinatia inedita pentru care turistii platesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasa fara cuvinte
DigiSport.ro
Au aparut imaginile! Gigi Becali s-a intors catre camerele de filmat si a facut un singur gest, la sfintirea Catedralei

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alertă în Marina SUA, după două accidente separate. Un elicopter și un avion de luptă s-au prăbușit în Marea Chinei
  2. Doi bunici au murit în timp ce se întorceau de la nunta nepoatei. Rudele erau încă la petrecere când au primit vestea
  3. Eșec după trei luni de grevă la negocierile dintre Boeing și o parte dintre angajați. Protestul a dus la întârzieri la livrarea unor avioane
  4. A furat o mașină de poliție chiar din curtea secției și a plecat cu ea acasă. A fost prins după ce a parcurs zeci de kilometri la volanul autospecialei
  5. Mii de români au fost urmăriți, în baza unor mandate de supraveghere cerute de serviciile de informații, în perioada alegerilor prezidențiale din 2024 și 2025
  6. Ce să faci de sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ca să-ți meargă bine. Programul slujbelor de la Catedrala Mântuirii Neamului
  7. Apelul făcut de China, în timp ce „războaiele comerciale” se întețesc. „O lume multipolară este în curs de apariţie”
  8. România riscă un litigiu de milioane de euro cu o companie internațională, pentru o exploatare petrolieră a unui perimetru din vestul țării. De la ce a pornit conflictul
  9. Serghei Lavrov spune că întâlnirea dintre Trump și Putin a fost doar amânată. "Noi suntem oameni politicoși. Când suntem invitați, spunem că suntem de acord"
  10. Imagini savuroase cu fostul premier al Canadei Justin Trudeau și noua lui iubită, cântăreața Katy Perry. Cum au ales să-și facă publică relația VIDEO