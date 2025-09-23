Femeie rănită, după ce mașina în care se afla a fost lovită de un tramvai la Timișoara. Victima circula regulamentar

Femeie rănită, după ce maşina în care se afla a fost lovită de un tramvai FOTO opiniatimisoarei.ro

O femeie de 47 de ani a fost rănită şi transportată de urgenţă la spital, marţi seară, după ce maşina în care se afla şi cu care circula regulamentar a fost lovită de un tramvai, la Timişoara. În urma impactului, autoturismul a fost proiectat în altul, care era oprit pentru a acorda prioritate pietonilor.

”Un bărbat, de 44 de ani, a condus un tramvai pe strada Coriolan Brediceanu dinspre Piaţa 700, iar, la un moment dat, la intersecţie cu calea Circumvalaţiunii, a intrat în coliziune cu un autoturism ce circula regulamentar în faţa sa, condus de către o femeie, de 47 de ani. În urma impactului, autoturismul condus de femeia de 47 de ani a fost proiectat într-un alt autoturism, din faţa sa, ce se afla oprit pentru a acorda prioritate pietonilor.

În urma impactului, a rezultat o victimă, respectiv femeia de 47 de ani, care a fost transportată la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În cauză a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă”, a transmis IPJ Timiş.

