Imagini șocante de la accidentul produs vineri în Maramureș. Ce făcea căruțașul înainte de impactul fatal VIDEO

Autor: Maria Mora
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 12:03
Niciuna dintre căruțe nu avea elemente de semnalizare FOTO Captură video Facebook/Sonia Simonov

Un accident grav s-a produs pe un drum din Maramureş. Un bebeluș a murit și mai multe persoane au ajuns la spital, după ce o mașină a izbit în plin o căruță nesemnalizată. Din datele presei, căruța făcea „liniuțe”, cu o altă căruță.

”În acest moment, poliţiştii efectuează cercetări pentru soluţionarea unui accident de circulaţie produs pe D.J. 171, în localitatea Suciu de Jos. Din primele date a reieşit faptul că în urma impactului dintre un autoturism şi o căruţă, un minor a decedat şi alte persoane au fost transportate la spital ca urmare a leziunilor suferite”, a transmis, vineri seară, IPJ Maramureş.

În atelaj se aflau șapte persoane din aceeași familie, printre care mai mulți copii mici, care se întorceau de la Luminăție, o tradiție de pomenire a morților.

Potrivit primelor informații, căruța nu era vizibilă în trafic, iar șoferul autoturismului nu a observat-o la timp, impactul fiind extrem de puternic. Victimele au fost aruncate pe carosabil.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest şi nu se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, în timp ce în cazul conducătorului atelajului testarea a indicat valoarea de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat.

”Se continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a producerii incidentului”, au precizat polițiştii.

Medicii de la UPU Târgu Lăpuș au confirmat că un bebeluş de trei săptămâni a suferit traumatisme extrem de severe și nu a mai putut fi salvat.

Un alt copil, în vârstă de șase ani, este în stare critică, fiind intubat după un traumatism cranian grav cu fractură de craniu, în timp ce un băiețel de doi ani a suferit un traumatism cranio-cerebral și a fost transferat la Spitalul Județean de Urgență din Baia Mare pentru investigații suplimentare.

Mama copiilor are răni ușoare, iar tatăl, care conducea căruța, a suferit o fractură deschisă de gambă.

Ce făceau căruțașii

O jurnalistă scrie pe pagina sa de Facebook, că cei doi căruțași se cunoșteau și veneau de la o pomană. Aceștia ar fi făcut o întrecere pe drum, cu căruțele. În imagini se vede că niciunul dintre atelaje nu avea semnalizare.

