Impact violent între o ambulanță în misiune și un autoturism, la Timișoara. Un bebeluș de o lună și două femei au ajuns la spital

Autor: Adrian Zia
Luni, 25 August 2025, ora 20:19
O ambulanţă aflată în misiune şi un autoturism au fost implicate, luni seară, într-un accident produs la Timişoara, pe bulevardul Michelangelo. În urma impactului, o femeie din autoturism şi asistenta medicală de pe ambulanţă au fost rănite. Printre cei răniţi se află şi un băieţel de o lună, care era transportat de ambulanţă.

”O femeie de 30 de ani conducea un autoturism pe bulevardul Michelangelo, din Timişoara, dinspre bulevardul Revoluţiei din 1989 către strada Cluj, iar la intersecţie cu bulevardul Vasile Pârvan a intrat în coliziune cu o autospecială SAJ care se deplasa în regim prioritar. În urma impactului, conducătoarea auto, asistenta din autospecială şi un băieţel de o lună, care se afla în autospecială, au fost răniţi şi transportaţi la spital”, a transmis IPJ Timiş.

Poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

”Accident rutier pe B-dul Michelangelo din Timişoara. În accident au fost implicate un autoturism şi o ambulanţă SAJ aflată în misiune. La faţa locului s-a deplasat o autospecială de descarcerare cu 3 pompieri din cadrul Detaşamentului 2 Timişoara şi 3 ambulanţe SAJ”, a transmis ISU Timiş.

În urma accidentului au rezultat două victime: o femeie cu traumatism cranio-cerebral din autoturism şi o altă femeie, respectiv asistenta medicală de pe ambulanţă, cu dureri cervicale. Ambele victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum a avut loc accidentul.

