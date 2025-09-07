Un șofer a murit carbonizat în București după ce mașina în care se afla a căzut de pe o pasarelă. Ancheta sugerează posibilitatea unei sinucideri VIDEO

Un șofer a murit carbonizat, în București, duminică dimineață, în urma unui grav accident de mașină. Autoturismul pe care îl conducea a căzut de pe o pasarelă și a luat foc. Accidentul a avut loc pe Șoseaua de Centură a Capitalei.

Mașina venea dinspre Popești-Leordeni și se îndrepta spre Domnești, iar la intersecția Șoselei Berceni cu Centura Capitalei a rupt pasarela, iar autoturismul s-a prăbușit pe calea ferată.

Ulterior, autovehiculul a luat foc, iar șoferul a fost găsit carbonizat de către autorități, potrivit Poliției. Inițial, anchetatorii nu au reușit să stabilească vârsta victimei, din cauza condițiilor în care se afla trupul acestuia.

Primul apel la 112 a venit în jurul orei 8.00. Pompierii au scos trupul șoferului din mașină și au stins focul. Criminaliștii refac acum traseul bărbatului, astfel încât să se stabilească toate împrejurările accidentului.

Ipoteza pe care merg anchetatorii este cea a sinuciderii, conform Antena 3 CNN, pentru că bărbatul ar fi condus cu viteză și ar fi lovit intenționat barele metalice de pe pasarelă. Cadavrul va fi dus la Institutul Național de Medicină Legală (INML), pentru autopsie.

Cine este victima

Potrivit apropiaților, victima era un bărbat din Popești și cunoștea foarte bine zona în care a avut loc tragedia. Mai mult, rudele lui cred că accidentul nu a fost unul întâmplător, ci o intenție de sinucidere, scrie Observator.

Bărbatul fusese căsătorit și avea un copil mic. Recent, intrase într-o nouă relație, însă se certase cu partenera, care ar fi cerut și un ordin de protecție împotriva lui.

Comunicatul Poliției

„La data de 07 septembrie a.c., în jurul orei 07.51, polițiști din cadrul Poliției Orașului Popești-Leordeni au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de către o persoană, cu privire la faptul că un autoturism care se deplasa pe D.N.C.B. dinspre Popești către Domnești a căzut de pe pasarelă și ar fi luat foc.

La fața locului, s-au deplasat polițiștii Serviciului Rutier Ilfov, care au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre un autoturism care în timp ce urca pe sensul giratoriu de la o intersecție cu șoseaua Berceni, ar fi impactat parapetul și a căzut pe calea ferată, ulterior acesta luând foc.

La locul evenimentului au fost prezenți pompierii din cadrul ISU-B-IF, care au procedat la lichidarea incendiului, iar în urma acestuia s-a constatat faptul că, în autoturism se afla doar conducătorul auto, respectiv un bărbat de 40 de ani, acesta fiind carbonizat.

În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul rutier, în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu”, scrie poliția.

