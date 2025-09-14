Accident soldat cu cel puțin 15 morți. Un camion de mare tonaj s-a răsturnat, lovind un autoturism și o camionetă VIDEO

Cel puțin 15 persoane au murit și două au fost rănite sâmbătă într-un accident rutier între Mérida și Campeche, în sud-estul Mexicului, potrivit autorităților locale.

Potrivit Secretariatului pentru Securitate al Statului Yucatán, un camion de mare tonaj s-a răsturnat, lovind un autoturism și o camionetă care transporta muncitori din construcții.

Este al treilea accident rutier major din Mexic în mai puțin de o săptămână.

Con profundo pesar recibimos la noticia del lamentable accidente ocurrido esta tarde en la carretera Mérida–Campeche, donde tristemente 15 personas fallecieron. Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este doloroso momento. Desde el primer… — Joaquín Díaz Mena (@huachodiazmena) September 14, 2025

Luni, o coliziune între un tren de marfă și un autobuz cu două etaje la o trecere la nivel cu calea ferată a provocat 10 morți și 41 de răniți în statul Mexico (centru).

Miercuri, un camion care transporta aproximativ 50.000 de litri de gaz a explodat în cartierul Iztapalapa din capitala Ciudad de México, provocând 13 morți și zeci de răniți cu arsuri grave.

