Accident soldat cu cel puțin 15 morți. Un camion de mare tonaj s-a răsturnat, lovind un autoturism și o camionetă VIDEO

Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 08:13
Accident în Mexic FOTO captură video YouTube

Cel puțin 15 persoane au murit și două au fost rănite sâmbătă într-un accident rutier între Mérida și Campeche, în sud-estul Mexicului, potrivit autorităților locale.

Potrivit Secretariatului pentru Securitate al Statului Yucatán, un camion de mare tonaj s-a răsturnat, lovind un autoturism și o camionetă care transporta muncitori din construcții.

Este al treilea accident rutier major din Mexic în mai puțin de o săptămână.

Luni, o coliziune între un tren de marfă și un autobuz cu două etaje la o trecere la nivel cu calea ferată a provocat 10 morți și 41 de răniți în statul Mexico (centru).

Miercuri, un camion care transporta aproximativ 50.000 de litri de gaz a explodat în cartierul Iztapalapa din capitala Ciudad de México, provocând 13 morți și zeci de răniți cu arsuri grave.

