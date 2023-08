Tânărul ucis în accidentul din 2 Mai a înregistrat, fără să vrea, momentul impactului cu o cameră GoPro, pe care o avea într-o borsetă. Tatăl acestuia a descoperit înregistrarea și a predat-o anchetatorilor.

Se pare că acea cameră GoPro a pornit chiar în momentul impactului, iar în înregistrare se aud scârțâitul roților și țipetele tinerilor care cereau ajutor. Aparatul a fost găsit în borseta tânărului chiar de tatăl său, care precizează că înregistrarea are câteva zeci de minute și surprinde exact momentul impactului fatal, agonia victimelor, dar și urletele de groază ale martorilor. Speră că înregistrarea va fi folosită la anchetă şi va ajuta să se facă dreptate, potrivit observatornews.ro.

"E jumătate, Doamne!"

- Au, au, au!

Voce femeie: Ce este acolo?… Aţi sunat la poliţie? Sunaţi acum...

Voce bărbat: Staţi liniştită

Voce femeie: Alesia, nu te duce, Alesia!

Voce femeie: Sună! Sună, nu-mi vine să cred! Vai!

Voce bărbat: Veniţi încoace!

Voce bărbat: E jumătate, Doamne!

Voce femeie: E jumătate! Băi, nu-mi vine să cred ...! Nu, nu, nu!

Voce bărbat, se vaită: Au!

Voce femeie: Unu, doi sau câţi sunt?

Voce îndepărtată bărbat, ţipă: Nu! Nu vezi că a murit?! ... L-a călcat... (neinteligibil).

Voce femeie, vorbeşte la 112: ...O persoană... Ieşire spre Vama Veche, este o persoană călcată pe stradă.

Voce femeie, vorbeşte la 112: Nu am văzut accidentul, am văzut doar persoana.

Voce bărbat, posibil ambulanţier: Este mort... Staţi aşa. Cine mai are nevoie de îngrijiri?

Voce femeie: Ai grijă, ai grijă, ai grijă!

Voce bărbat, posibil ambulanţier: Cine are nevoie de îngrijiri, de aici?

Voce femeie, vorbeşte la 112: Da, da. Deci de la trunchi în jos... nici nu pot să-i văd picioarele.(...)

Voce femeie, pe fundal: Jumătate de om, efectiv!

Voce bărbat: A venit în viteză! Şi a plecat!

Voce femeie: Aţi văzut?

Voce femeie: Frate, dar nu pot să mă uit!

Voce bărbat: Hai, măi, du-te mai în urmă.

Voce femeie: Haide! Nici nu pot să mă uit...

Voce femeie: Nu-mi vine să cred!

Voce bărbat: O victimă care e moartă şi două persoane care au nevoie de ajutor.

Voce bărbat: Erau mai mulţi, de fapt. (...)

Voce bărbat: Două victime. Una aici, de fapt jumătate aici. O victimă acolo.

Voce femeie ambulanţă: Întreagă acolo şi jumătatea cealaltă...

Voce bărbat: Da, acolo e capul zdrobit.

Voce femeie ambulanţă: Ok, ok, am înţeles, da!

Voce bărbat: Încă o victimă la SMURD, mâna ruptă!

Voce victimă: Da, mă doare rău, am mâna ruptă!

Voce femeie ambulanţă: Frate, dar unde e maşina lor? Nu înţeleg?

Voce bărbat: Nu, a fugit!

Voce femeie ambulanţă: A, eraţi pe jos?

Voce bărbat: Câte victime sunt?

Voce bărbat1: Două!

Voce bărbat: Două şi?

Voce bărbat: În afară de cei doi mai sunt?

Voce femeie: E o puştoaică la ei. Deci erau toţi trei, sau toţi patru, pe ăştia doi i-a luat din plin şi i-a aruncat şi...”, este doar o parte din dialogul surprins de cameră.

Vlad Pascu, șoferul drogat care a provocat teribilul accident, a fost scos după prânz din arestul Poliției din Constanța, pe ușa din spate, - ca să nu fie văzut de jurnaliști - și dus la audieri la DIICOT. În jur de o oră a stat acolo, probabil ca să le explice procurorilor de unde și-a procurat drogurile. Mașina care l-a luat de aici, înapoi în arest, avea geamuri fumurii, potrivit stirileprotv.ro

Între timp, apar noi informații despre cum Poliția din Constanța ar fi asigurat protecție anumitor indivizi. Mai multe informații legate de acest aspect fiind publicate pe pagina de Facebook a sindicatului EUROPOL „Detașații trebuiau ținuți departe de „clientela” politică” - spune sindicatul EUROPOL care a făcut publice masaje primite de agenții trimiși din țară pe litoral.

„Am fost doar semafoare umane timp de 9 ore pe zi. Nu ne-au lăsat să acționăm absolut deloc pe alcool și droguri, ci doar să dirijăm. Atât! Să asigurăm fluență demnitarilor care veneau în vacanță în Constanța.”

„Dintre toți detașații, nici măcar unul nu a fost planificat în schimbul 3 să acționeze! Toți am fost în schimbul 1 și 2, strict pentru fluidizare!”.

