Momentul în care două camioane şi un autoturism sunt mistuite de flăcări uriașe, în Mehedinţi. Cele trei vehicule au fost implicate într-un accident înainte să ia foc VIDEO

Autor: Adrian Zia
Marti, 30 Septembrie 2025, ora 18:33
Momentul în care două camioane şi un autoturism sunt mistuite de flăcări uriașe FOTO Facebook/Actual Mehedinți

Două camioane şi un autoturism au fost implicate marţi, 30 septembrie, într-un accident rutier pe DN 56 A, în judeţul Mehedinţi. Toate vehiculele au luat foc, fiind necesară intervenţia pompierilor. Trei persoane au suferit leziuni.

”Astăzi, 30 septembrie, ora 17.00, pe DN 56 A, la ieşire din localitatea Izimşa, s-a produs un accident rutier, în care sunt implicate două autotrenuri şi un autoturism. În urma evenimentului rutier a izbucnit un incendiu care s-a propagat la toate cele trei vehicule”, anunţă, marţi, IPJ Mehedinţi.

Poliţiştii efectuează cercetări la faţa locului pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

În eveniment au fost rănite trei persoane, între care doi cetăţeni din Bulgaria. Aceştia au răni la mâini şi picioare, dar au refuzat transportul la spital.

Traficul rutier a fost întrerupt pe ambele sensuri pentru a permite intervenţia echipajelor specializate, fiind deviat pe DN 56C.

