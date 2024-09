Șase morți după ce o mașină a fost lovită din spate și a intrat pe contrasens, pe un pod. Unde a avut loc tragedia VIDEO

Șase oameni au murit și opt au fost răniți în urma unui grav accident rutier care s-a produs luni dimineață, 23 septembrie, pe un pod din China.

Accidentul a avut loc pe podul Lusong din orașul Zhuzhou, provincia Hunan, China centrală. O mașină a fost lovită din spate, șoferul a pierdut controlul volanului și a pătruns pe contrasens, unde s-a izbit de biciclete și alte vehicule aflate în trafic.

Poliția a deschis un dosar pentru a stabili cu exactitate din ce cauză s-a produs accidentul.

6 dead and 8 injured after an #accident involving multiple cars in central #China's #Hunan Province this morning.

After being rear-ended by a vehicle, a car lost control and crashed into several electric bicycles and cars running in the opposite direction on Lusong Bridge in the… pic.twitter.com/QQpoIIsSa2