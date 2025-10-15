Detalii în cazul polițistului din Iași care a ucis un student olimpic: Era băut, vorbea la telefon și gonea pe sens unic. Agentul este liber și s-a întors la muncă

Autor: Maria Mora
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 13:52
Mașină de Poliție Foto: Facebook/Poliția Română

Noi detalii apar în cazul accidentului din Poiana Brașov în urma căruia un tânăr de 19 ani a fost ucis pe loc. Din expertizele făcute în acest caz, se pare că polițistul ieșean care a produs accidentul era sub influența alcoolului și vorbea la telefon.

Agentul în cauză, pe nume Vlad Roșca, din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al IPJ Iași, conducea cu 73 km/h în momentul impactului, pe o stradă cu sens unic, spune expertul tehnic dr.ing. Dragoș Sorin Dima, autorul expertizei solicitate de către familia victimei, scrie Ziarul de Iași.

Analiza tehnică a confirmat această valoare prin simulări computerizate care au reprodus cu precizie pozițiile finale ale vehiculului, potrivit procesului-verbal al locului accidentului.

Impactul s-a produs în dreptul intrării în complexul K2, pe banda de acces în parcare, iar urmele vizibile pe carosabil, răspândirea cioburilor și bucata de lemn ruptă din jardiniera de la intrare au confirmat locul exact al coliziunii.

Cum s-a produs accidentul

Tragedia a avut loc în seara zilei de 30 noiembrie 2024, în jurul orei 20:13, în Poiana Brașov.

Vlad Roșca, agent de poliție în Iași, aflat în timpul liber, s-a urcat beat la volan. Conform jurnaliștilor, acesta, nervos din cauza unui conflict cu partenera sa, a părăsit în grabă localul în care se afla.

Polițistul s-a urcat la volanul mașinii sale, un Mercedes C-Class, a ignorat indicatorul „Accesul Interzis” și a intrat pe contrasens pe strada Poiana Ursului. L-a lovit în plin pe Andrei, student la Facultatea de Automatică din București și multiplu olimpic la informatică, aflat pe trotuar împreună cu prietena sa. Tânărul a murit pe loc, iar fata a suferit răni grave și a rămas cu amnezie.

Testele efectuate după accident au arătat că Roșca avea 1,7 g/l alcool în sânge la ora 21:50 și 1,54 g/l după o oră.

„Raportul de expertiză scoate la iveală o lipsă totală de respect pentru viață. Este un nou caz în care un reprezentant al autorității publice, care ar trebui să protejeze cetățenii, devine autorul unei tragedii. Și, mai grav, a fost lăsat liber din cauza unei erori a procurorului de caz”, a declarat avocatul Adrian Cuculis, care reprezintă familia victimei moarte.

Eroarea care a dus la eliberarea polițistului

Procurorii din Brașov au confirmat, printr-un răspuns oficial transmis jurnaliștilor Ziarul de Iași, că polițistul din Iași a fost eliberat în urma unei erori procedurale.

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, „inculpatul a fost reținut și arestat preventiv în perioada 1 decembrie 2024 – 28 februarie 2025. Prin încheierea nr. 33 din 24 februarie 2025, Judecătoria Brașov a constatat nulitatea absolută a propunerii Parchetului privind prelungirea măsurii arestării preventive, judecătorul de drepturi și libertăți luând în considerare decizia nr. 3 din 17 februarie 2025 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, potrivit căreia termenul legal pentru formularea propunerii nu a fost respectat”.

Polițistul s-a întors la muncă

Procurorii au depus cererea de prelungire a arestului după expirarea termenului legal, iar instanța a fost obligată să anuleze măsura. În consecință, bărbatul a fost pus în libertate și a revenit la muncă, fiind încadrat la Serviciul Logistic al IPJ Iași.

Instanța s-a bazat pe o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție (nr. 3/17.02.2025), care clarifica exact aceste situații: dacă procurorul nu respectă termenul pentru a cere prelungirea arestului, măsura devine nelegală și inculpatul trebuie eliberat.

„Cercetările continuă sub coordonarea Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov”, a spus prim-procuror adjunct Larisa Cornaciu, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov.

