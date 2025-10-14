Șoferul care a ucis o mamă și a rănit grav copilul său aflat în cărucior a fost reținut. Se lăuda pe TikTok cu pasiunea pentru mașini și viteză

Autor: Daniel Groza
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 09:22
909 citiri
Șoferul care a ucis o mamă și a rănit grav copilul său aflat în cărucior a fost reținut. Se lăuda pe TikTok cu pasiunea pentru mașini și viteză
Femeia accidentată nu a avut nicio șansă să scape FOTO Facebook/Elena Liliana

Șoferul în vârstă de 20 de ani care a provocat cumplitul accident de pe Șoseaua Berceni, soldat cu moartea unei femei de 35 de ani și rănirea gravă a fiicei sale de un an, a fost reținut pentru 24 de ore. Cercetările continuă sub aspectul infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, a transmis Poliția Capitalei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Mama a murit, copilul în stare gravă

O femeie de 35 de ani și un copil de aproximativ doi ani, aflat în cărucior, au fost loviți de un autoturism, pe șoseaua Berceni din București. Femeia a murit, iar copilul a fost transportat la spital.

Accidentul a avut loc, luni după-amiază, pe șoseaua Berceni, nr. 50.

”Din primele informații, un bărbat în vârstă de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe Șos. Berceni, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 50, a surprins și accidentat doi pietoni, respectiv o femeie în vârstă de 35 de ani și un minor în vârstă de aproximativ 2 ani (copilul se află în cărucior). În urma producerii accidentului a rezultat decesul femeii, iar minorul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale”, a transmis Brigada Rutieră.

Din imaginile apărute în spațiul public se observă cum femeia a traversat strada pe trecerea de pietoni împingând căruciorul, iar la un moment dat a fost lovită de BMW-ul condus de tânărul de 20 de ani.

Șoferul se lăuda pe rețele sociale cu pasiunea pentru viteză

Tânărul este recunoscut în cartier, unde tunează maşini, se filmează în timp ce le conduce cu viteză foarte mare, apoi postează videoclipurile pe TikTok. Imaginile de supraveghere din zonă au surprins momentul accidentului, informează Antena 3 CNN.

"Am încercat să evit ceva şi nu am mai avut timp. Am pus frână, dar nu s-a mai oprit maşina", a susținut șoferul de 20 de ani.

Pe conturile de socializare a apărut recent un film în care acest șofer conduce cu 240 de kilometri pe oră.

"A mai avut un accident (...) acum un an şi ceva. Tot el, tot el, da. (...) E acelaşi băiat, da. Tot el e. (...) Are garaj de maşini, pune cai pe maşini el", dezvăluie un cunoscut al şoferului.

Pe de altă parte, pe o rețea de socializare apare o fotografie în care ar fi acest șofer, însoțită de un text straniu, scris chiar de el:

"Când toţi îţi zic că conduci cu viteză dar nu te-au văzut niciodată conducând singur, nervos la 3 dimineaţa"

Tragedie pe șoseaua Berceni, în Capitală. O mamă și copilul ei de 2 ani aflat în cărucior, spulberați de un șofer de 20 de ani. Femeia a murit
Tragedie pe șoseaua Berceni, în Capitală. O mamă și copilul ei de 2 ani aflat în cărucior, spulberați de un șofer de 20 de ani. Femeia a murit
O femeie de 35 de ani și un copil de aproximativ doi ani, aflat în cărucior, au fost loviți de un autoturism, pe șoseaua Berceni din București. Femeia a murit, iar copilul a fost transportat...
Toto Dumitrescu, prima reacție după ce a fost pus sub urmărire penală: „Nu am condus sub influență, este o suspiciune fără acuzații fondate”
Toto Dumitrescu, prima reacție după ce a fost pus sub urmărire penală: „Nu am condus sub influență, este o suspiciune fără acuzații fondate”
Toto Dumitrescu (27 de ani), fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu (56 de ani), s-a prezentat vineri, 10 octombrie, la Judecătoria Sectorului 1 din Capitală, unde procurorii au solicitat...
#accident rutier, #soseaua berceni, #sofer retinut, #viteza , #accident
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Situatia neverosimila din grupa Romaniei face inconjurul lumii. "Scenariu de film", in ultima etapa
ObservatorNews.ro
Orasul in care apartamentele si chiriile s-au dublat in 5 ani. 200.000 de euro pentru 2 camere
DigiSport.ro
N-a stat pe ganduri, dupa ce i-a hranit pe soldatii rusi si a fost talharita de acestia! "Iti iau tot ce ai"

Ep. 141 - AUR conduce detașat în...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O explozie a ucis 3 carabinieri și a rănit alți 13 soldați și polițiști italieni. Trei frați au aruncat casa în aer când au venit autoritățile ca să nu fie evacuați
  2. Concluzia unui român care descoperă cât de mult s-a schimbat țara în doar zece ani: "Acum orice tânăr care lucrează în facultate își permite un city break în străinătate"
  3. Nicolas Sarkozy ajunge la închisoare, s-a anunțat data. Este primul fost lider din UE care va fi încarcerat. A fost găsit vinovat de constituirea unui grup infracțional
  4. Șoferul care a ucis o mamă și a rănit grav copilul său aflat în cărucior a fost reținut. Se lăuda pe TikTok cu pasiunea pentru mașini și viteză
  5. Casa Albă îl laudă pe Trump după semnarea acordului de încetare a focului în Gaza. „Marele nostru Președinte al Păcii” FOTO/VIDEO
  6. Un fost ministru al Sănătății cere măsuri împotriva Flaviei Grosan, pentru o schemă de tratament COVID-19, cu care se laudă. “Înseamnă risc direct de spitalizare sau deces”
  7. Sărbătoarea Sfintei Parascheva. Tradiții și obiceiuri de 14 octombrie
  8. Momentul emoționant când tânărul cu origini românești eliberat de Hamas își revede familia după 738 de zile de captivitate VIDEO
  9. Numerele de telefon private ale unor personalități precum Donald Trump jr și prim-ministrul Australiei au fost publicate pe un site american
  10. Efectul de bumerang al politicii fiscale impuse de Donald Trump. Taxele vamale sufocă companiile și consumatorii americani