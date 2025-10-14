Șoferul care a ucis o mamă și a rănit grav copilul său aflat în cărucior a fost reținut. Se lăuda pe TikTok cu pasiunea pentru mașini și viteză

Șoferul în vârstă de 20 de ani care a provocat cumplitul accident de pe Șoseaua Berceni, soldat cu moartea unei femei de 35 de ani și rănirea gravă a fiicei sale de un an, a fost reținut pentru 24 de ore. Cercetările continuă sub aspectul infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, a transmis Poliția Capitalei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Mama a murit, copilul în stare gravă

O femeie de 35 de ani și un copil de aproximativ doi ani, aflat în cărucior, au fost loviți de un autoturism, pe șoseaua Berceni din București. Femeia a murit, iar copilul a fost transportat la spital.

Accidentul a avut loc, luni după-amiază, pe șoseaua Berceni, nr. 50.

”Din primele informații, un bărbat în vârstă de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe Șos. Berceni, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 50, a surprins și accidentat doi pietoni, respectiv o femeie în vârstă de 35 de ani și un minor în vârstă de aproximativ 2 ani (copilul se află în cărucior). În urma producerii accidentului a rezultat decesul femeii, iar minorul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale”, a transmis Brigada Rutieră.

Din imaginile apărute în spațiul public se observă cum femeia a traversat strada pe trecerea de pietoni împingând căruciorul, iar la un moment dat a fost lovită de BMW-ul condus de tânărul de 20 de ani.

Șoferul se lăuda pe rețele sociale cu pasiunea pentru viteză

Tânărul este recunoscut în cartier, unde tunează maşini, se filmează în timp ce le conduce cu viteză foarte mare, apoi postează videoclipurile pe TikTok. Imaginile de supraveghere din zonă au surprins momentul accidentului, informează Antena 3 CNN.

"Am încercat să evit ceva şi nu am mai avut timp. Am pus frână, dar nu s-a mai oprit maşina", a susținut șoferul de 20 de ani.

Pe conturile de socializare a apărut recent un film în care acest șofer conduce cu 240 de kilometri pe oră.

"A mai avut un accident (...) acum un an şi ceva. Tot el, tot el, da. (...) E acelaşi băiat, da. Tot el e. (...) Are garaj de maşini, pune cai pe maşini el", dezvăluie un cunoscut al şoferului.

Pe de altă parte, pe o rețea de socializare apare o fotografie în care ar fi acest șofer, însoțită de un text straniu, scris chiar de el:

"Când toţi îţi zic că conduci cu viteză dar nu te-au văzut niciodată conducând singur, nervos la 3 dimineaţa"

