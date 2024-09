Accident grav Şoseaua Fundeni din Capitală. Patru mașini s-au ciocnit

Patru maşini s-au ciocnit joi, 26 septembrie, pe Şoseaua Fundeni din Capitală, iar două persoane au fost rănite. Poliţiştii încearcă să stabilească modul în care s-a produs evenimentul, iar agenţii de circulaţie dirijează traficul în zonă.

”La data de 26 septembrie 2024, în jurul orei 10.30, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe Şos. Fundeni. Poliţiştii ajunşi la faţa locului au constatat ca cele sesizate se confirmă. Din primele informaţii este vorba despre un accident rutier produs între 4 autovehicule, 3 dintre acestea aflându-se în mişcare, iar unul în staţionare”, a transmis Brigada Rutieră a Capitalei.

Sursa citată a precizat că două persoane, conducătorul unuia dintre autoturisme şi pasagera aflată în acelaşi autovehicul, au fost rănite.

”Ceilalţi doi conducători auto (care nu au fost victime) au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele indicate fiind zero. La acest moment, circulaţia rutieră în zonă se desfăşoară sub îndrumarea poliţiştilor rutieri”, a mai transmis sursa citată.

În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor producerii accidentului de circulaţie.

