Cinci tineri, loviți în plin de un șofer beat și drogat. Suspectul a fugit de la locul faptei, dar a făcut alt accident VIDEO

Un bărbat este acuzat de tentativă de omor după ce a intrat cu mașina într-un grup de tineri, în parcarea unei discoteci dintr-o localitate din Bistrița-Năsăud. După ce a lovit cinci persoane, suspectul a fugit de la fața locului. Acesta a fost prins ulterior de polițiști, după ce a provocat un alt accident. Conform testelor făcute de oamenii legii, individul era beat și drogat.

Conform poliției, în timp ce se afla în parcarea unei discoteci din localitate, în calitate de șofer, un bărbat de 34 de ani, din Chiuza, a acroșat și accidentat un grup de 5 persoane, după care a plecat spre localitatea Mocod.

Deși unul dintre tinerii de la fața locului a încercat să-l atenționeze, bărbatul a părăsit locul incidentului. Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere ale clubului, iar imaginile au ajuns în mediul online.

Înainte de momentul tragediei, surse susțin că bărbatul făcea drifturi.

Ulterior, în timp ce se deplasa pe Drumul Național 17D, la ieșirea din localitatea Piatra, acesta a pierdut controlul direcției, a ieșit în afara părții carosabile și s-a răsturnat într-un șanț.

„La fața locului a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind 1,20 mg/l alcool pur în aerul expirat. Totodată, fiind testat cu aparatul DrugTest, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. I-au fost recoltate probe biologice, iar buletinul de analiză toxicologică a confirmat prezența unor substanțe interzise. Întrucât în urma primelor investigații efectuate au reieșit indicii cu privire la comiterea unei tentative la infracțiunea de omor, polițiștii au sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud. Astfel, la data de 8 septembrie, procurorul de caz a dispus reținerea, pentru 24 de ore, a bărbatului de 34 de ani”, au transmis vineri reprezentanții Poliției Bistrița-Năsăud.

Acesta a fost prezentat Tribunalului Bistrița-Năsăud, care a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările în acest caz sunt continuate în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului sau a altor substanțe și tentativei la infracțiunea de omor calificat.

