Un autocar care se îndrepta spre Cappadocia s-a răsturnat pe autostradă: 6 oameni au murit și 25 au fost răniți VIDEO

Şase persoane au murit şi 25 au fost rănite după ce un autocar s-a răsturnat vineri, 18 octombrie, în provincia centrală Aksaray din Turcia, a declarat guvernatorul local, relatează Reuters.

Guvernatorul Mehmet Ali Kumbuzoglu a declarat reporterilor că nu este clar ce a cauzat accidentul de pe autostrada Aksaray-Ankara.

Autocarul ducea pasageri din provincia vestică Balikesir în regiunea Cappadocia, o destinaţie turistică populară din centrul Turciei.

