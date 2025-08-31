Accident în Sibiu. Un autobuz s-a răsturnat în afara carosabilului. Circulația este îngreunată

Un microbuz s-a răsturnat duminică, 31 august, în judeţul Sibiu, iar un minor a suferit răni grave în urma accidentului, informează Infotrafic.

Potrivit sursei citate, pe DN 14 Sibiu-Mediaş, la kilometrul 34+300 de metri, între localităţile Şeica Mare şi Agârbiciu, judeţul Sibiu, un autovehicul prevăzut cu 8+1 locuri a părăsit suprafaţa de rulare şi s-a răsturnat în afara carosabilului.

Potrivit primelor date, un pasager minor a suferit răni grave şi primeşte îngrijiri medicale.

Traficul rutier se desfăşoară alternativ, pe un sens de mers.

Infotrafic estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 15:00.

