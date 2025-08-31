Accident în Sibiu. Un autobuz s-a răsturnat în afara carosabilului. Circulația este îngreunată

Autor: Maria Popa
Duminica, 31 August 2025, ora 15:06
155 citiri
Accident în Sibiu. Un autobuz s-a răsturnat în afara carosabilului. Circulația este îngreunată
Accident în Sibiu Foto: Captură video/oradesibiu.ro

Un microbuz s-a răsturnat duminică, 31 august, în judeţul Sibiu, iar un minor a suferit răni grave în urma accidentului, informează Infotrafic.

Potrivit sursei citate, pe DN 14 Sibiu-Mediaş, la kilometrul 34+300 de metri, între localităţile Şeica Mare şi Agârbiciu, judeţul Sibiu, un autovehicul prevăzut cu 8+1 locuri a părăsit suprafaţa de rulare şi s-a răsturnat în afara carosabilului.

Potrivit primelor date, un pasager minor a suferit răni grave şi primeşte îngrijiri medicale.

Traficul rutier se desfăşoară alternativ, pe un sens de mers.

Infotrafic estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 15:00.

Carambol cu 6 mașini între Brăila și Galați. Cel puțin două persoane sunt rănite. Traficul a fost oprit FOTO
Carambol cu 6 mașini între Brăila și Galați. Cel puțin două persoane sunt rănite. Traficul a fost oprit FOTO
Două persoane au fost rănite ușor în urma unui accident în care au fost implicate șase mașini produs marți, 26 august, pe digul Dunării, între Brăila și Galați. Traficul în zonă...
Ministra Mediului a cerut un control tematic pentru toate gropile de gunoi municipale: „Au fost date amenzi” VIDEO
Ministra Mediului a cerut un control tematic pentru toate gropile de gunoi municipale: „Au fost date amenzi” VIDEO
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat că a cerut un control la toate gropile de gunoi municipale și deja au fost date mai multe amenzi. Buzoianu mai spune că soluția este să...
#accident Sibiu, #accident Sibiu victime, #autobuz rasturnat, #accidente rutiere Romania , #accident Sibiu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Sa opreasca tot. Multi vor muri". N-au tinut cont si a aparut bilantul, iar acum a fost ceruta o masura radicala
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Scandal urias! Gabi Tamas s-ar fi luat la bataie cu un bodyguard si ar fi fost "aruncat in strada". Ce a urmat

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Trump începe să se întoarcă împotriva persoanelor pe care le-a ales personal. Ce semnale transmite valul de epurări din administrația SUA
  2. Accident în Sibiu. Un autobuz s-a răsturnat în afara carosabilului. Circulația este îngreunată
  3. Trafic aglomerat pe sensul Brașov-București. Ruta alternativă recomandată de Poliție
  4. Hamasul confirmă asasinarea lui Mohammed Sinwar. Israelul a anunțat decesul în urmă cu trei luni FOTO
  5. Cod portocaliu de inundații pe râuri din 4 județe. Până când este valabilă avertizarea
  6. Gafa care a a paralizat Iranul. Israelul a localizat liderii iranieni cu ajutorul telefoanele gărzilor de corp
  7. Bătaie în parcarea unui magazin din Focșani. O tânără a vrut să facă drifturi, dar a lovit mai multe mașini parcate
  8. Atac ucrainean în inima industriei ruse de armament: un depozit subteran de explozibili, distrus în regiunea Tula
  9. Trump promite reforme majore în sistemul electoral al Statelor Unite. „Folosiți doar buletine de vot de hârtie”
  10. Noapte de foc în Odesa: zeci de drone rusești au lovit infrastructura civilă. Un rănit și peste 29.000 de gospodării fără curent electric