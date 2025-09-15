Tragedie în Suceava. O persoană a murit și alte trei au fost rănite după ce o mașină a intrat sub un tir FOTO/VIDEO

Autor: Maria Popa
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 08:42
840 citiri
Tragedie în Suceava. O persoană a murit și alte trei au fost rănite după ce o mașină a intrat sub un tir FOTO/VIDEO
Accident grav în Suceava Foto: ISU Suceava

Un grav accident rutier s-a produs, luni dimineaţă, 15 septembrie, în judeţul Suceava. O persoană a murit şi alte trei sunt rănite după ce un autoturism a intrat sub un tir, fiind nevoie de intervenţia echipajelor de descarcerare pentru scoaterea uneia dintre victime din autoturism.

Accidentul s-a produs pe drumul european 85, care duce către Siret, pe raza localităţii Pătrăuţi din judeţul Suceava, unde un autoturism şi un autotren fără încărcătură s-au ciocnit.

Echipajele ajunse la faţa locului au găsit patru victime, toate din autoturism. Două dintre acestea erau inconştiente, iar una era încarcerată.

Victima încarcerată a fost scoasă în stop cardio-respirator, iar medicii nu au putut-o resuscita, fiind declarat decesul.

Ceilalţi trei răniţi au multiple traumatisme, fiind preluaţi de ambulanţe pentru a fi duşi la spital. Şoferul TIR-ului a scăpat nevătămat.

La locul accidentului au intervenit o ambulanţă SMURD B2, o ambulanţă SMURD de terapie intensivă mobilă şi două autosanitare de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava.

Președintele Nicușor Dan a chemat partidele din coaliție la discuții. Ilie Bolojan e cu demisia pe masă
Președintele Nicușor Dan a chemat partidele din coaliție la discuții. Ilie Bolojan e cu demisia pe masă
Tensiunile din Coaliția PSD-PNL-USR-UDMR ating cote maxime. Viitorul Guvernului Bolojan este incert, iar conflictele privind reforma administrației locale și ridicarea plafonării prețurilor la...
Daniel David, despre sancțiunile pentru elevii care folosesc telefonul la ore: „Poți să-i scoți din clasă, să-i duci în sala de izolare, să chemi agentul de pază”
Daniel David, despre sancțiunile pentru elevii care folosesc telefonul la ore: „Poți să-i scoți din clasă, să-i duci în sala de izolare, să chemi agentul de pază”
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a reiterat, la Radio Guerrilla, că utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs este interzisă prin lege, hotărâre de guvern și...
#accident Suceava, #accidente rutiere morti, #accidente rutiere Romania, #morti accidente rutiere , #accidente rutiere
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Mirel Radoi a parasit stadionul la o ora de la finalul partidei, dupa ce i-a fost acordat primul ajutor in vestiar
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Cum i-a schimbat Arnold Schwarzenegger viata Nadiei Comaneci: "Il vedeam deseori"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Echipaje de poliție și specialiști SRI, în alertă din cauza unei genți suspecte pe o stradă din Sibiu
  2. Bărbat condamnat la un an de închisoare cu suspendare după ce și-a bătut fiica. El va trebui să plătească și 5.000 de lei daune morale
  3. România a ajuns la jumătate de milion de șomeri. Aproape 30 la sută sunt tineri până în 24 de ani
  4. O femeie a murit după ce un bărbat a sărit de la etajul 4 și a căzut peste ea. Unde a avut loc tragedia
  5. Cum a fost stors de bani un turist din Polonia, de o companie de închirieri auto de pe aeroportul din Otopeni. Tatăl său a fost scuipat de agentul de închiriere
  6. Restricţii de circulaţie în județul Prahova, pe DN 1 şi pe DN 1B. Până când se fac reparații
  7. Tragedie în Suceava. O persoană a murit și alte trei au fost rănite după ce o mașină a intrat sub un tir FOTO/VIDEO
  8. Donald Trump pune noi condiții ca să se ridice împotriva lui Putin. Cererea fermă adresată țărilor europene
  9. Cum va fi vremea astăzi, 15 septembrie. Temperaturi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă. Unde apar ploile
  10. Cursă aeriană încheiată cu scandal, pe aeroportul din Otopeni. Poliția a intervenit după ce un grup de israelieni s-a luat la ceartă din cauza unor rugăciuni