Accident între două tramvaie la Timișoara. Trei persoane au fost rănite FOTO/VIDEO

Vineri, 29 August 2025, ora 11:27
Accident între două tramvaie la Timișoara Foto: Captură video/Facebook/Opinia Timisoarei
Trei persoane au fost rănite vineri, 29 august, în urma unui accident în care au fost implicate două tramvaie, la Timișoara.
Pompierii intervin în urma unui accident rutier produs între două tramvaie în Timișoara, Piața Traian, anunță ISU Timiș.
Din primele informații, trei victime, conștiente, cooperante, necesită îngrijiri medicale.
La locul evenimentului sunt alocate o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, un echipaj SMURD, din cadrul Detașamentului 1 Timișoara și două ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic.
