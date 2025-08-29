Accident între două tramvaie la Timișoara. Trei persoane au fost rănite FOTO/VIDEO

Autor: Maria Popa
Vineri, 29 August 2025, ora 11:27
359 citiri
Accident între două tramvaie la Timișoara. Trei persoane au fost rănite FOTO/VIDEO
Accident între două tramvaie la Timișoara Foto: Captură video/Facebook/Opinia Timisoarei

Trei persoane au fost rănite vineri, 29 august, în urma unui accident în care au fost implicate două tramvaie, la Timișoara.

Pompierii intervin în urma unui accident rutier produs între două tramvaie în Timișoara, Piața Traian, anunță ISU Timiș.

Din primele informații, trei victime, conștiente, cooperante, necesită îngrijiri medicale.

La locul evenimentului sunt alocate o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, un echipaj SMURD, din cadrul Detașamentului 1 Timișoara și două ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic.

Premierul Bolojan, atacat de un coleg de coaliție pe tema reformelor: „O șaorma cu de toate. Impact bugetar zero"
Premierul Bolojan, atacat de un coleg de coaliție pe tema reformelor: „O șaorma cu de toate. Impact bugetar zero”
Fostul premier Mihai Tudose îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că nu se pricepe la economie, în contextul pachetelor de măsuri fiscale pregătite de Guvern. Tudose susține să începi să dai...
În plină criză, un fost premier propune creșterea salariilor la instituții ASF, ANCOM sau ANRE: "Fă-le 2 milioane de euro pe lună ca să iei un milion impozit"
În plină criză, un fost premier propune creșterea salariilor la instituții ASF, ANCOM sau ANRE: "Fă-le 2 milioane de euro pe lună ca să iei un milion impozit"
Fostul premier Mihai Tudose susține că tăierea salariilor șefilor din ASF, ANCOM, ANRE sau alte instituții nu va aduce bani la buget. Acesta susține că, de fapt, veniturile bugetare vor...
