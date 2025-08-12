Accident pe centura Timișoarei, între un microbuz și două autoturisme. Patru persoane au fost rănite FOTO

Patru persoane rănite într-un accident rutier care s-a produs marți dimineața, 12 august, pe centura Timișoarei, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, una dintre victime fiind un minor.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș a fost solicitat să intervină pentru asigurarea măsurilor PSI și prim ajutor în urma unui accident rutier produs pe șoseaua de centură a Timișoarei.

În accidentul rutier au fost implicate un microbuz și două autoturisme, în care se aflau, în total, șase persoane, dintre care un minor.

În urma evenimentului, o victimă a rămas încarcerată în unul dintre autoturisme. Aceasta a fost extrasă în stare conștientă, cooperantă.

Echipajele medicale au transportat la spital patru victime, prezentând multiple traumatisme, arată o informare de presă a ISU Timiș.

La locul intervenției au fost mobilizați pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara cu o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și o autospecială pentru transport personal și victime, precum și trei ambulanțe SAJ.

