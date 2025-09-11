Un TIR s-a oprit în zidul unui bloc după ce a lovit două mașini parcate și un stâlp de curent

Un TIR a provocat un accident la Cluj-Napoca în dimineața zilei de joi, 11 septembrie. Singurul rănit a fost șoferul camionului care a lovit două mașini parcate, un stâlp de electricitate și s-a oprit în zidul unui bloc.

Polițiștii și pompierii au intervenit pe strada Oașului din municipiul Cluj-Napoca la un accident rutier.

„Ajunși la fața locului, pompierii au găsit un autotren avariat, care era ieșit în afara părții carosabile. De asemenea, au mai fost avariate două autoturisme parcate, precum și un stâlp de electricitate. Din fericire, nu au existat victime încarcerate, însă un bărbat de aproximativ 50 de ani, conștient și cooperant, a primit îngrijiri medicale din partea echipajului SMURD de terapie intensivă mobilă”, a transmis, joi dimineață, ISU Cluj.

Ulterior, bărbatul a fost transportat la spital.

Polițiștii precizează că accidentul s-a produs în jurul orei 05.30.

”Din primele verificări a rezultat că un bărbat de 51 de ani, din Cluj-Napoca, care conducea un ansamblu de vehicule înspre Bulevardul Muncii, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, în condiții ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor. Vehiculul ar fi pătruns pe sensul opus de mers, unde a acroșat două autovehicule parcate, oprindu-se ulterior într-un imobil”, a transmis IPJ Cluj.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

