Cine este sportiva rănită în accidentul provocat de Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu. A jucat pentru România în BJK Cup

Ies la iveală noi informații în cazul accidentului rutier din cartierul Primăverii în care a fost implicat fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, Toto Dumitrescu. Tânăra rănită în coliziunea de duminică, 14 septembrie, este o sportivă destul de cunoscută în România, cu rezultate bune în tenisul de câmp.

Numele ei este Ilinca Dalina Amariei și are 23 de ani. Ilinca se afla la volanul mașinii implicate în accident atunci când s-a produs evenimentul, fiind ulterior transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit Gazetei Sporturilor, Amariei, care în prezent ocupă locul 384 în clasamentul WTA, conducea un Audi de culoare neagră, când SUV-ul condus de Toto Dumitrescu i-a lovit vehiculul.

Accidentul rutier a avut loc duminică, 14 septembrie, în zona bulevardului Primăverii din București. Autoritățile au constatat că Ilinca Amariei ar fi trebuit să acorde prioritate în intersecție, iar ulterior testele antidrog au indicat că Toto Dumitrescu consumase cocaină înainte de coliziune.

În urma accidentului, Ilinca Dalina Amariei a suferit răni ușoare la picioare, care au necesitat tratament medical, însă starea ei generală este stabilă.

Ilinca Amariei este cunoscută și pentru performanțele sale internaționale. Ea a reprezentat România în competiția Billie Jean King Cup, inclusiv în proba de dublu, alături de Mara Gae, împotriva perechii japoneze Shuko Aoyama și Eri Hozumi.

Cu doar câteva zile înainte de accidentul din cartierul Primăverii, tânăra sportivă a participat la competiția W75, Țiriac Foundation Women’s Cup de la București.

Judecătoria Sectorului 1 a dispus miercuri, 17 septembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, acuzat că a produs un accident de mașină în cartierul Primăverii din Capitală și a fugit de la fața locului.

