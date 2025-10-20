Accident între două tramvaie la Iași. Două persoane au fost rănite VIDEO

Autor: Maria Popa
Luni, 20 Octombrie 2025, ora 13:33
372 citiri
Accident între două tramvaie la Iași. Două persoane au fost rănite VIDEO
Două tramvaie s-au ciocnit la Iași Foto: Captură video/Facebook/Iasi TV Life

Poliţiştii ieşeni au întocmit dosar penal pentru vătămare din culpă, după ce două tramvaie s-au ciocnit în municipiul Iaşi, iar două persoane au fost rănite uşor. Accidentul s-a petrecut luni, 20 octombrie, în zona Pădurii din municipiul Iaşi.

Potrivit poliţiştilor, un tramvai condus de o femeie în vârstă de 54 de ani a intrat în coliziune cu un alt tramvai, condus în aceeaşi direcţie de mers, de către un bărbat, în vârstă de 63 de ani.

În urma impactului, potrivit ISU Iaşi, au rezultat două victime conştiente, neîncarcerate. Acestora li s-a acordat primul ajutor medical de urgenţă la faţa locului, ulterior fiind transportate la spital pentru investigaţii suplimentare.

Medicul Diana Cimpoeşu, coordonator UPU-SMURD Iaşi, a declarat că au fost rănite uşor două femei, una dintre acestea, de 50 de ani, urmând a fi externată.

Cealaltă victimă, o femeie de 45 de ani, a suferit lovituri la umăr, coapsă şi la cap, având totodată şi un atac de panică. Aceasta din urmă va fi direcţionată spre Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi.

Ambii conducători au fost testaţi alcoolscopic, rezultatele fiind negative.

Poliţiştii au precizat că în acest caz a fost întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Conducerea Companiei de Transport Public (CTP) din Iaşi nu a oferit deocamdată explicaţii privind împrejurările în care s-a produs accidentul.

Circulaţia tramvaielor în zonă a fost îngreunată.

”Cauzele sunt în curs de analiză pentru a stabili împrejurările care au condus la producerea coliziunii”, au transmis reprezentanţii CTP.

#accident tramvai iasi, #tramvaie, #femei ranite, #dosar penal, #ancheta politie , #accident Iasi
