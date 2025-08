Accident mortal în Rusia. O persoană a murit și alte 11 au fost rănite în urma unei coliziuni între un tren şi un autocar FOTO/VIDEO

O persoană a murit, iar alte 11 au fost rănite luni dimineaţa, 4 august, într-o coliziune între un tren de marfă şi un autocar turistic în regiunea Leningrad, în apropiere de Sankt Petersburg, în nord-vestul Rusiei, anunţă autorităţile, relatează AFP.

Accidentul a avut loc puţin după ora locală 6.00 (şi ora României), anunţă într-un comunicat filiala locală a Căilor Ferate Ruse.

Autobuzul a intrat pe calea ferată chiar în faţa trenului, care se apropia cu toată viteza, între staţiile Lodeinoie Pole şi Oloneţ, se arată în comunicat.

Conductorul trenului a încercat să frâneze, ”însă distanţa era prea mică şi nu a putut evita o coliziune”, potrivit aceleiaşi surse.

”Potrivit primelor informaţii, 12 pasageri din autobuz au fost răniţi, dintre care unul a murit”, anunţă Căile Ferate.

