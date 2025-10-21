Mașină lovită de un tren în Dâmbovița. Șoferul autoturismului a decedat

Autor: Maria Popa
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 16:52
160 citiri
Mașină lovită de un tren în Dâmbovița. Șoferul autoturismului a decedat
Mașina a fost lovită de un tren Foto: ISU Dâmbovița

Un tren de călători în care se aflau 40 de persoane a fost implicat într-un accident, marţi după-amiază, 21 octombrie, în orașul Găești, din judeţul Dâmboviţa. Garnitura a lovit un autoturism în care se afla o persoană.

Șoferul autoturismului a murit în urma impactului, conform autorităților.

Accidentul feroviar s-a produs în oraşul Găeşti, unde un tren de călători în care se aflau 40 de persoane a lovit un autoturism.

„Din primele date, în orașul Găești s-ar fi produs o coliziune între un tren ce circula pe direcția Pitești-București și un autoturism, condus de un bărbat, de 55 de ani, din comuna Petrești.

Din nefericire, în urma evenimentului, șoferul autoturismului a decedat. Polițiștii continuă cercetările", a anunțat IPJ Dâmbovița, potrivit Agerpres.

În tren se aflau 40 de persoane care nu au necesitat îngrijiri medicale, a transmis ISU Dâmbovița.

La locul accidentului s-a intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD și o ambulanță. De asemenea, la locul intervenției a mai intervenit și un elicopter SMURD.

