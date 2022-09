Două trenuri s-au ciocnit frontal în Croația. Trei oameni au murit și 11 sunt răniți

Cel puţin trei persoane au murit şi 11 au fost rănite vineri seara în coliziunea dintre un tren de pasageri şi un marfar în nord-estul Croaţiei, a informat premierul Andrej Plenkovic, transmite sâmbătă EFE.

Opt dintre cei 11 răniţi sunt cetăţeni străini şi toţi au fost transportaţi la spitale din oraşele Slavonski, Brod, Pakrac şi Nova Gradiska, potrivit declaraţiilor difuzate de postul de televiziune HRT.

#CROATIA RAIL CATASTROPHY near NOVSKA - PAX train went thru red light with 100 km/h speed hitting cargo train which was standing in the station. Number of victims is rising. 5 government ministers onsite including PM Plenković. All emergency teams onsite. pic.twitter.com/VGa85uRWtP

Coliziunea dintre cele două trenuri a avut loc la ora locală 21:30 între staţiile Okucani şi Novska.

"Trei persoane şi-au pierdut viaţa în accident. Sunt cel puţin 11 persoane rănite care au fost transportate la spitale (...) Ştim că cei trei decedaţi sunt cetăţeni croaţi, iar opt dintre cei 11 răniţi sunt cetăţeni străini", a declarat premierul croat.

Railway driver and ticket seller are among confirmed victims of TRAIN No 2056 catastrophy near RAJIC station en route to Novska, Croatia. PM Plenković arrived at the scene. Wounded are transported to Novska and Sisak hospitals. pic.twitter.com/uLdxgnpVix