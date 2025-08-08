Momentul în care o dubă este spulberată de un tren pe calea ferată. Șoferul a scăpat ca prin minune VIDEO

Momentul în care o dubă este spulberată de un tren pe calea ferată FOTO Captură video X

Un tren a intrat cu viteză într-o dubă la o trecere de cale ferată din Wola Filipowska, chiar lângă Cracovia, în Polonia, și, în mod miraculos, nimeni nu a fost rănit. Accidentul a avut loc vinerea trecută, 1 august, dar abia acum au apărut imaginile video.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au surprins momentul uluitor în care un tren s-a ciocnit cu viteză mare cu o dubă, după ce vehiculul a rămas blocat la o trecere de cale ferată, scrie Mirror.

O înregistrare video prezintă o dubă de livrare încercând să treacă în viteză pe semaforul roșu la o trecere de cale ferată păzită din Wola Filipowska, chiar lângă Cracovia, Polonia, vinerea trecută. În ciuda faptului că barierele au fost lăsate, șoferul dubei încearcă fără succes să ajungă pe cealaltă parte și se trezește blocat pe linia de cale ferată.

Van driver runs the red light and gets hit by a train pic.twitter.com/n3223QyuzJ — TaraBull (@TaraBull808) August 6, 2025

Cu un tren apropiindu-se rapid și duba blocată în mijlocul șinelor, șoferul dă cu spatele înainte de a încerca să manevreze vehiculul astfel încât acesta să fie parcat pe marginea șinelor.

Dar, în timp ce șoferul mută duba cât mai mult posibil în lateral, se aude trenul apropiindu-se, iar mecanicul trage semnalul de alarmă. Câteva secunde mai târziu, trenul, plin de pasageri, lovește puternic spatele dubei.

Vehiculul este aproape complet distrus de forța impactului, spatele dubei fiind făcut bucăți. În timp ce trenul continuă să circule cu viteză pe șine, duba se întoarce în direcția opusă și este aruncată într-un șanț.

În mod miraculos, șoferul dubiței a supraviețuit accidentului și a scăpat nevătămat. Poliția din Malopolska a confirmat, de asemenea, că niciun pasager din tren nu a fost rănit în incident.

Poliția a declarat într-un comunicat: „Un incident foarte periculos a avut loc vinerea trecută, înainte de ora 7 dimineața, la o trecere de cale ferată păzită din Wola Filipowska (județul Cracovia). În ciuda accidentului rutier aparent grav, șoferul dubiței de livrare nu a fost rănit.”

„Pasagerii și echipajul trenului Świnoujście-Cracovia nu au raportat, de asemenea, nicio problemă de sănătate. Anchetele în acest caz sunt în curs de desfășurare sub supravegherea parchetului.”

Poliția din Malopolska a publicat filmările tulburătoare, în încercarea de a avertiza participanții la trafic cu privire la siguranța la trecerea de cale ferată. Poliția le-a reamintit șoferilor să oprească înainte de trecere, să se uite în jur și să se asigure că nu se apropie niciun tren. Dacă barierele sunt în curs de coborâre sau luminile sunt intermitente, participanții la trafic nu ar trebui să încerce să treacă peste calea ferată.

„Nerespectarea acestor reguli poate duce la un accident tragic. Un tren poate apărea în orice moment - acesta nu este un loc în care să vă asumați riscuri”, a informat Poliția din Malopolska.

