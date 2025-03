Momentul în care un bărbat este lovit de un tren și scapă miraculos cu viață. Unde a avut loc accidentul șocant VIDEO

Un bărbat, care părea a fi sub influența alcoolului, a supraviețuit miraculos după ce a fost lovit de un tren de marfă în timp ce dormea pe marginea șinelor din capitala Perului - Lima, au declarat sâmbătă, 8 martie autoritățile locale, conform AFP.

„Trenul l-a lovit și, în mod miraculos, nu l-a ucis”, a declarat, pentru AFP, generalul Javier Avalos, șeful securității din districtul Ate, provincia Lima.

„Se pare că era în stare de ebrietate, a adormit pe marginea șinelor și nu a simțit trenul venind”, a adăugat Avalos.

