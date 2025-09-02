Dosar pe numele unui tânăr care a lovit cu trotineta o femeie pe trecerea de pietoni. Victima a murit la spital

Un tânăr în vârstă de 22 de ani este cercetat penal pentru ucidere din culpă, fiind plasat sub control judiciar, după ce a trecut pe roșu la semafor și a lovit cu trotineta electrică o femeie, pe o trecere de pietoni din Sectorul 2 al Capitalei. Victima a murit la spital.

Accidentul a avut loc la jumătatea lunii august, într-o intersecție din Sectorul 2 al municipiului București, iar marți, procurorii au pus în mișcare urmărirea penală față de conducătorul trotinetei electrice, un tânăr în vârstă de 22 de ani.

”La data de 14.08.2025, în jurul orei 09.43, inculpatul ar fi condus un vehicul (trotineta electrică) neînregistrat, pe Șoseaua Mihai Bravu, iar la intersecția cu Bld. Ferdinand I, ar fi pătruns pe culoarea roșie a semaforului electric și ar fi accidentat-o pe persoana vătămată, care se angajase în traversarea carosabilului pe marcajul pietonal de la dreapta la stânga, raportat la direcția de deplasare a trotinetei electrice”, arată procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București.

După patru zile, victima, în vârstă de 71 de ani, a murit în spital.

Marți, tânărul de 22 de ani a fost plasat sub control judiciar.

”În acest context, atragem atenția asupra faptului că, deși pentru conducerea unor astfel de vehicule pe drumurile publice nu este necesară deținerea unui permis de conducere, ar fi recomandat ca persoanele care aleg să se deplaseze cu vehiculele sus-menționate să circule cu prudență și, totodată, să cunoască în prealabil regulile de circulație pentru a evita producerea unor accidente”, afirmă anchetatorii.

