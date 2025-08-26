Carambol cu 6 mașini între Brăila și Galați. Cel puțin două persoane sunt rănite. Traficul a fost oprit FOTO

Marti, 26 August 2025, ora 08:49
Accident pe digul Dunării Foto: ISU „Dunărea” Brăila
Două persoane au fost rănite ușor în urma unui accident în care au fost implicate șase mașini produs marți, 26 august, pe digul Dunării, între Brăila și Galați.
Traficul în zonă este blocat.
Traficul pe digul Dunării, pe DN 22B, între Brăila și Galați, este blocat după ce șase autoturisme au fost implicate într-o tamponare.
În urma evenimentului rutier, două persoane au fost rănite ușor. Acestea au fost transportate cu ambulanțele la UPU pentru investigații.
La fața locului s-a deplasat o autospecială cu apă și spumă care asigură măsurile specifice în zona accidentului.
