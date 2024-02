Un mort și cinci răniți în urma unui accident bizar: o mașină a intrat în sala de urgențe a unui centru medical din SUA VIDEO

O persoană a murit şi cel puţin cinci persoane au fost rănite după ce un vehicul a intrat, marţi seară, într-o sală de urgenţe a unui centru medical din Austin, potrivit medicului şef al unităţii, transmite CNN.

O persoană aflată în maşină a fost scoasă din maşină inconştientă şi i s-a făcut resuscitare, dar a murit la faţa locului, potrivit lui Thayer Smith de la Departamentul de pompieri din Austin.

Patru victime au fost transportate la alte spitale, inclusiv un adult şi un copil care se aflau în stare critică.

