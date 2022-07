Un nou carnagiu în Teleorman. Cinci oameni, doi adulți și trei copii, au murit într-un cumplit accident rutier

Trei copii cu vârste cuprinse între 4 și 13 ani, o femeie de 38 de ani și un bărbat de 40 au murit luni dimineața într-un grav accident de circulație care a avut loc pe E70, între Văceni și Vitănești, a anunțat Poliția Teleorman, potrivit impactnews24.ro.

Potrivit sursei citate, bărbatul de 40 de ani, care conducea pe direcția de deplasare București – Alexandria, ar fi întrat în coliziune frontală cu un autotren care se deplasa din sens opus.

„La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri care au stabilit faptul că, un bărbat în vârstă de 40 de ani, din orașul Zimnicea, județul Teleorman, în timp ce conducea un autoturism pe DN 6, la km 72 din direcția de deplasare municipiul București către Alexandria, ar fi întrat în coliziune frontală cu un autotren care se deplasa din sens opus.

În urma impactului a rezultat decesul conducătorului auto, și a pasagerilor din autoturism,respectiv o femeie de 38 de ani și 3 copii minori cu vârste cuprinse între 4 și 13 ani, toți din orașul Zimnicea”, a transmis IPJ Teleorman.

În iulie 2021, tot în județul Teleorman, pe DN6, a avut loc un accident cu cinci morți și trei răniți.

Accidentul a avut loc în localitatea Drăgănești Vlasca. "Coliziunea s-a produs intre o autoutilitara care tracta o platforma, autoutilitara in care se aflau opt persoane, si un autotren. In urma impactului, cinci persoane si-au pierdut viata, iar alte trei au suferit vatamari. Toate se aflau la momentul accidenrului in autoutilitara", transmitea IPJ Teleorman.

