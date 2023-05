Cumplit accident rutier în SUA. Au fost implicate între 40 și 60 de mașini. Mai mulți oameni au murit și zeci de persoane au fost rănite VIDEO

Mai multe persoane au murit, după ce o furtună de praf a provocat, luni, tamponarea a cel puţin 40-60 de maşini de-a lungul unei autostrăzi importante din Illinois, au anunţat autorităţile locale, citate de CNN.

Accidentele de pe I-55 au dus la închiderea autostrăzii în comitatele Sangamon şi Montgomery, potrivit Departamentului de Transport din Illinois. Oraşul Springfield, capitala statului, se află în comitatul Sangamon.

Fire, Explosions reported by ISP: Major wreck - I-55 shut down for nearly 30 miles south of Springfield, dust storm possibly to blame. At least 100 vehicles involved according to Farmersville Fire.https://t.co/gMbRbeszo4 pic.twitter.com/GjmjQX78YB