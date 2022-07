Accident evitat ”la mustață” pe unul dintre cele mai periculoase drumuri din România. ”Prietene, te-ai născut a doua oară” VIDEO

Incidentul rutier a avut loc în localitatea Lețcani din județul Iași, pe drumul european E585 ce leagă Iașiul de localitatea Târgul Frumos.

În zonă se petrec frecvent accidente rutiere, drumul fiind mereu aglomerat.

Din filmarea realizată de camera de bord a unui autoturism se observă cum o mașină care vin din sens opus intră brusc în depășire. O manevră inconștientă, cu atât mai mult cu cât segmentul de drum era prevăzut cu linie continuă.

”Nu stiu ce a vrut sa faca soferul ...ori a adormit la volan, mai erau 2 mașini în spatele meu, cu totii am evitat sa nu se intample o tragedie. Am oprit o masina de politie la cateva secunde...i-am povestit ce sa intamplat, dar nu cred ca a facut ceva. Acum cu filmarea in fapt, rog politia romana sa se autosesizeze”, a scris șoferul autoturismului care a evitat în ultima clipă producerea unui grav accident.

El a postat filmul pe un grup de Facebook dedicat incidentelor rutiere.

”Prietene, te-ai născut a doua oară, bine că nu ai avut mașină în dreapta, mie mi se pare tentativă de omor, ferească Dumnezeu de acești criminali, la pușcărie cu ei! Sănătate și drumuri bune tuturor!”

”Mare noroc ai avut și bune reflexe. Tot timpul când conduci trebuie să fii pregătit pentru ca un idiot ca ăsta să facă o așa mișcare. Dacă lași garda jos se pot întâmpla tragedii!”

”Bravo pt reflex, bine ca sunteti teferei. Mergi cu filmarea la politia rutiera si fa o plangere scrisa, cu descrierea evenimentului, nr masinii...etc.”, au fost câteva din comentariile internauților.

Ads