Opt răniţi, între care patru copii, într-un accident rutier produs pe DN 6, în județul Giurgiu

Opt persoane au fost rănite, vineri seară, într-un accident rutier produs pe DN 6, în judeţul Giurgiu, în care au fost implicate două autoturisme. Între răniţi sunt patru copii, între care un băieţel de câteva zile şi o fetiţă de cinci luni, care este inconştientă.

”Opt persoane, dintre care patru copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale, în urma unui accident rutier ce s-a produs în această seară, pe DN 6, în localitatea Copaciu. În cel mai scurt timp, au fost direcţionate la caz 4 echipaje SMURD, 3 ambulanţe SAJ, o autospecială pentru transport victime multiple şi un echipaj de stingere. De asemenea, din cadrul ISU Bucureşti-Ilfov au fost solicitate în sprijin o unitate de terapie intensivă mobilă şi un echipaj de prim ajutor”, a transmis ISU Giurgiu.

Echipajele medicale au preluat şi transportat victimele la spitale din Capitală, astfel:

- de către unitatea de terapie intensivă mobilă o fetiţă de 5 luni, inconştientă;

- de către ambulanţele SAJ: o femeie de 33 de ani şi un băieţel de 11 zile; un bărbat de 27 de ani şi un băieţel de 5 ani;

- de către SMURD o femeie de 25 de ani şi un bărbat de 31 ani şi un băieţel de 4 ani.

În accident au fost implicate două autoturisme. Traficul a fost restricţionat pe durata cercetărilor.

Judeţul Giurgiu se află sub o atenţionare meteorologică tip Cod Galben de ceaţă, care reduce vizibilitatea sub 200 m şi local sub 50 m, până la ora 00:00.

