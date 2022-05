Cel puţin 27 de persoane au murit într-un accident grav care a avut loc, marţi, în

apropierea localităţii Sitne din regiunea ucraineană Rivne, relatează La Libre, citând Belga.

Alte 12 persoane au fost rănite în urma coliziunii dintre un autobuz, o maşină şi un camion

cisternă.

A vorbit despre accident şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în discursul său

zilnic. El a spus că teribilul accident s-a soldat cu 17 morţi, însă bilanţul ar putea fi mai

mare, acesta fiind unul provizoriu. “Condoleanţe tuturor celor care şi-au pierdut apropiaţii.

Am cerut să îi se ofere asistenţa necesară victimelor”, a adăugat el.

Terrible footage of an accident in

Rivne region pic.twitter.com/yTI9CV9qRO

href="https://twitter.com/NewsUkraine2/status/1521574147469492224?

ref_src=twsrc%5Etfw">May 3, 2022