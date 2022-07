Turist grav rănit în Thassos. Riscă să rămână paralizat după o lovitură la gât, în timpul unei scufundări

Un turist a fost grav rănit în timpul unei scufundări pe costa de vest a insulei Thassos.

Bărbatul a vrut să se bucure de mare în localitatea Skala Kallirachis, însă, în timp ce se scufunda în ape puțin adânci, s-a rănit grav la gât. Acum riscă să devină tetraplegic.

Într-o postare pe rețelele de socializare, autoritățile din Thassos sfătuiesc turiștii să nu se scufunde în ape pe care nu le cunosc.

O primă regulă este respectarea legii aerului. Trebuie să respiri continuu, să nu îţi ţii respiraţia niciodată, și să îţi egalizezi presiunea în urechi. Acest lucru se face ţinându-te de nas şi încercând să expiri, fără să dai aerul afară, până simţi în ureche că s-a egalizat presiunea, de o parte şi alta a timpanului. Este acelaşi mecanism pe care îl folosim atunci suntem în avion sau la munte, la o altitudine mai mare, şi simţim că ni s-au înfundat urechile.

În plus, există anumite limite de timp pentru fiecare metru în adâncime la care ne scufundăm. Nu depăşim aceste limite, de exemplu la 30 de metri poţi sta 30 de minute. Fiecare adâncime are limite de presiune. În plus, nu ieşim dintr-o dată la suprafaţă. Trebuie să ieşim afară încet, metru cu metru.