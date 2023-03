Profesorul de 37 de ani care a murit într-un accident pe E85, vineri seară, 17 martie, ar fi intrat intenționat cu mașina într-un TIR. Cel puțin asta reiese din biletul de adio adresat fostei sale soții, care este și mama băiețelului său.

Mașina în care se afla Cristian Stănilă, directorul școlii „Iorgu Iordan” din Tecuci, a fost strivită lovită de un TIR, apoi strivită de un altul.

După accident, a fost găsit un mesaj adresat fostei sale soții. Potrivit Jurnal de Vrancea, tânărul a povestit motivele care l-au determinat să-și curme zilele.

„Când vei citi acest mesaj… nu voi mai fi… vei afla că am făcut accident cu un TIR… Asta trebuie să știe Ștefi de acum încolo… tati e un înger care îl va veghea de sus. Nu am putut trăi cu ideea că l-am abandonat la 3 ani și ceva… nu m-am împăcat niciodată cu asta. Ultimii 2 ani au fost groaznici… fără prieteni, fără un loc unde să îl numesc acasă, fără o familie… da…Acea femeie m-a omorât cu adevărat… ți-am lăsat toți banii mei, transferați în cont. 300 de milioane am transferat pentru Ștefi… să nu știe nimeni… atât mai am… să te descurci o perioadă cu Ștefi.

Nu am fost un tată bun pentru Ștefi în ultimii 2 ani, merita un om care să îi fie alături zi de zi… Am pierdut multe momente când puteam fi lângă el… am fost de atâtea ori apăsat și nervos când era cu mine. El voia doar să se joace și eu nu eram în stare să îi ofer asta… ai grijă de puiul nostru… am încredere în Cosmin că va fi lângă voi… te iubesc Ștefi… Să faci rost de certificatul de deces și să îi faci lui Ștefi pensie de urmaș”, a scris bărbatul în bilet.

Un grav accident de circulație a avut loc vineri pe E85, în zona Pufești din județul Galați. Un autoturism condus de un bărbat de 37 de ani a fost prins între două TIR-uri. În urma coliziunii, unul dintre TIR-uri s-a răsturnat, iar în zonă s-a circulat alternativ, pe un singur sens de mers. Șoferul de 37 de ani a fost găsit încarcerat, fără semne vitale.

Ads