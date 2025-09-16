Alertă în România: cisternă încărcată cu acid sulfuric, răsturnată pe un drum public

Autor: Dan Stan
Marti, 16 Septembrie 2025, ora 19:29
134 citiri
Alertă în România: cisternă încărcată cu acid sulfuric, răsturnată pe un drum public
Cisternă răsturnată / FOTO: News.ro

O cisternă încărcată cu acid sulfuric s-a răsturnat, marţi, 16 septembrie, pe DN 1, în judeţul Braşov, după explozia unei roţi. Din primele informaţii, şoferul nu a fost rănit.

„Astăzi, în jurul orei 18:00, pe DN1, între localităţile Voila şi Făgăraş, a avut loc un incident rutier în care a fost implicată o cisternă încărcată cu acid sulfuric. În urma exploziei unei roţi, cisterna s-a răsturnat în afara părţii carosabile, iar în eveniment nu au rezultat victime. La faţa locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă şi spumă, un echipaj de descarcerare şi un echipaj SMURD – precum şi un echipaj CBRN”, a transmis ISU Braşov.

Sursa citată a precizat că a fost anunţată şi Garda de Mediu.

„Echipajele asigură măsuri de prevenire a producerii unor scurgeri sau poluări, precum şi măsurile specifice de siguranţă a zonei”, au mai precizat pompierii.

La faţa locului intervin şi poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Făgăraş.

„În accident a fost implicată o autocisternă a cărei conducător, în împrejurări ce urmează a fi lămurite, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi s-a răsturnat în afara părţii carosabile. Circulaţia auto este deviată temporar pe rute alternative, fapt pentru care recomandăm conducătorilor auto să respecte indicaţiile poliţiştilor prezenţi la locul accidentului”, a transmis IPJ Braşov.

Fiul lui Ilie Dumitrescu a produs un accident rutier grav în București. E căutat de poliție, după ce a fugit de la locul accidentului SURSE
Fiul lui Ilie Dumitrescu a produs un accident rutier grav în București. E căutat de poliție, după ce a fugit de la locul accidentului SURSE
Actorul Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, a provocat un accident rutier grav duminică, 14 septembrie, în București. Ulterior, el a fugit de la locul accidentului, iar acum este în...
Incident șocant la spitalul din Reșița. Un bărbat a murit după ce scările s-ar fi rupt, iar acesta a căzut, suferind leziuni grave în urma impactului VIDEO
Incident șocant la spitalul din Reșița. Un bărbat a murit după ce scările s-ar fi rupt, iar acesta a căzut, suferind leziuni grave în urma impactului VIDEO
Un bărbat de 66 de ani a murit în condiții revoltătoare la Spitalul Județean din Reșița, după ce o treaptă s-ar fi rupt sub el, provocându-i o cădere violentă. În timp ce familia și...
#accident, #acid sulfuric, #cisterna, #DN1, #brasov , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un roman "nu mai are viata" la Kiev! Cum l-au numit ucrainenii: "Cel mai urat lucru pe care poti sa-l zici cuiva"
Digi24.ro
VIDEO Ce a vorbit Adrian Nastase, "un vechi prieten al Chinei" cu presa de stat de la Beijing
DigiSport.ro
Mutu "l-a mitraliat" fara mila pe Zenga, dupa ce a auzit ce a spus italianul: "A mancat o paine aici! Are o frustrare"

Ep. 129 - Rușii râd de noi!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Administrația Trump a restabilit complet statutul Ungariei în cadrul Programului Visa Waiver. România mai așteaptă
  2. Alertă în România: cisternă încărcată cu acid sulfuric, răsturnată pe un drum public
  3. Ucrainenii au doborât o dronă de atac Orion, capabilă să lanseze rachete de croazieră VIDEO
  4. Escrocul de pe Tinder a fost capturat. Unde l-au găsit forțele de ordine
  5. Băsescu îl ia peste picior pe ambasadorul Rusiei la București, după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: "Fugiți la Parchetul General că aveți un OZN"
  6. Călin Georgescu se vedea președintele României încă de acum 6 ani. Noi informații din rechizitoriu
  7. Șofer român de TIR, prins în Germania că a condus trei săptămâni fără nicio pauză. A dat vina pe firma spaniolă la care lucra. Amenda uriașă primită
  8. Ce caută Fiscul la nunțile românilor. Anunțul făcut de președintele instituției antifraudă
  9. Rusia amenință cu „împărțirea Poloniei” în replică la ideea unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei
  10. Se încheie telenovela TikTok în America? Trump a anunțat că a găsit cumpărători. "Avem un acord. Un grup de companii foarte mari vrea să o cumpere"