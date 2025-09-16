Alertă în România: cisternă încărcată cu acid sulfuric, răsturnată pe un drum public

O cisternă încărcată cu acid sulfuric s-a răsturnat, marţi, 16 septembrie, pe DN 1, în judeţul Braşov, după explozia unei roţi. Din primele informaţii, şoferul nu a fost rănit.

„Astăzi, în jurul orei 18:00, pe DN1, între localităţile Voila şi Făgăraş, a avut loc un incident rutier în care a fost implicată o cisternă încărcată cu acid sulfuric. În urma exploziei unei roţi, cisterna s-a răsturnat în afara părţii carosabile, iar în eveniment nu au rezultat victime. La faţa locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă şi spumă, un echipaj de descarcerare şi un echipaj SMURD – precum şi un echipaj CBRN”, a transmis ISU Braşov.

Sursa citată a precizat că a fost anunţată şi Garda de Mediu.

„Echipajele asigură măsuri de prevenire a producerii unor scurgeri sau poluări, precum şi măsurile specifice de siguranţă a zonei”, au mai precizat pompierii.

La faţa locului intervin şi poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Făgăraş.

„În accident a fost implicată o autocisternă a cărei conducător, în împrejurări ce urmează a fi lămurite, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi s-a răsturnat în afara părţii carosabile. Circulaţia auto este deviată temporar pe rute alternative, fapt pentru care recomandăm conducătorilor auto să respecte indicaţiile poliţiştilor prezenţi la locul accidentului”, a transmis IPJ Braşov.

