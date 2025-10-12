Un deputat PNL cere investigarea accidentului în care un adolescent a murit, după ce motocicleta sa a intrat în coliziune cu o mașină de politie, de către corpul de control al MAI

Autor: Catalina Sirbu
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 17:37
Un deputat PNL cere investigarea accidentului în care un adolescent a murit, după ce motocicleta sa a intrat în coliziune cu o mașină de politie, de către corpul de control al MAI
Mașină de Poliție FOTO Pixabay

Deputatul PNL de Giurgiu Alexandru Andrei cere ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, trimiterea Corpului de control pentru a investiga accidentul în care un adolescent de 17 ani a murit, după ce motocicleta sa a intrat în coliziune cu o autospecială de poliţie.

Deputatul reclamă ”mai multe semne de întrebare” în legătură cu evenimentul şi susţine că nu există probe că Poliţia era în acţiune. În plus, deputatul afirmă că este al doilea accident produs de Poliţie într-o săptămână, în urma căruia o persoană îşi pierde viaţa.

”Giurgiu este lovit de o nouă tragedie: un tânăr de doar 17 ani a murit, lovit de o maşină de Poliţie. Este al doilea accident mortal petrecut în mai puţin de o săptămână la Giurgiu în care sunt implicaţi poliţişti (după ce, acum câteva zile, o femeie era lovită mortal pe o trecere de pietoni de o maşină condusă tot de un poliţist - eveniment ce nu a fost mediatizat). Din nefericire, cele două accidente tragice sunt dovezi ale faptului că exact cei care ar trebui să ne apere sunt cei care lovesc mortal…”, a transmis deputatul liberal Alexandru Andrei.

Potrivit acestuia, accidentul în care un adolescent de 17 ani a murit ridică mai multe semne de întrebare.

În primul rând, deşi Poliţia a anunţat că autospeciala era în misiune, deputatul susţine că nu există dovezi în acest sens.

”Mai mult decât atât, la momentul producerii accidentului, în faţa motocicletei conduse de victimă, la o distanţă de aproximativ 50 metri, rula un autoturism condus de prietenul tânărului, care evident a traversat intersecţia neauzind şi nevăzând semnalele acustice şi luminoase ale autoutilitarei de Poliţie (în condiţiile în care, la ora 3 dimineaţa, nu este nici circulaţie, nici zgomot, astfel încât să facă imposibil de auzit şi de văzut semnalele acustice şi luminoase, dacă ele funcţionau)”, a mai transmis deputatul.

În plus, acesta a explicat că victima se deplasa pe un drum cu prioritate, iar maşina de Poliţie iese de pe o stradă lăturalnică.

”Chiar dacă ar fi avut sistemele acustice şi luminoase în funcţiune, poliţistul de la volan avea obligaţia să oprească şi să se asigure, neavând vizibilitate în acea intersecţie. Toate aceste întrebări justificate îi revoltă pe mulţi din cetăţenii oraşului, care se întreabă dacă nu cumva cineva încearcă să muşamalizeze toată această tragedie”, a afirmat Alexandru Andrei, precizând că de la IPJ Giurgiu ”e greu de crezut că vom obţine răspunsuri”.

”În calitate de giurgiuvean, părinte şi deputat de Giurgiu îi solicit ministrului de Interne, vicepremierul Cătălin Predoiu, trimiterea de urgenţă a Corpului de Control MAI la IPJ Giurgiu pentru a stabili adevărul în legătură cu modul de funcţionare al acestei instituţii şi pentru a răspunde întrebării: cum este posibil ca cei care sunt şcoliţi, instruiţi şi plătiţi pentru a ne apăra să devină adevăraţi gropari pentru giurgiuveni?”, îşi încheie deputatul mesajul.

Un adolescent de 17 ani a murit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după un accident produs pe o stradă din municipiul Giurgiu. El intrat cu motocicleta pe care o conducea în coliziune cu o autospecială de poliţie, aflată în misiune, dar care nu a oprit la ”Stop”. Poliţistul aflat pe locul din dreapta a fost rănit.

Potrivit presei locale, adolescentul care a murit este fiul unei foste procuroare,

