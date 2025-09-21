Un adolescent de 13 ani a murit după un accident cu trotineta electrică. A trecut prin mai multe operații, însă rănile i-au fost fatale

Adolescent cu trotinetă Foto: Pixabay

Un băiat în vârstă de 13 ani a decedat în Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu, după un accident cu trotineta electrică.

Anunțul a venit duminică, 21 septembrie, de la purtătoarea de cuvânt a unității medicale, Cristina Bălău.

Adolescentul a suferit mai multe operații timp de 18 zile, cât a fost spitalizat.

Starea lui a fost de la bun început una foarte gravă, fiind în comă imediat după ce a căzut de pe trotineta electrică.

Un alt bărbat de 58 de ani se află în comă în același spital, după ce a căzut și el de pe trotineta electrică în urmă cu 11 zile.

